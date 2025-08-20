Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Verplichte rijbewijskeuring voor ADHD vervalt volgend jaar april

Eerder al voor autisme

6
Rijles lesauto (ANP)

Mensen met ADD of ADHD hoeven vanaf 1 april volgend jaar geen verplichte medische keuring meer te ondergaan voor het halen van hun rijbewijs. Na onderzoek constateert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dat die keuringen disproportioneel zijn.

Eerder dit jaar kondigde het kabinet al aan te stoppen met verplichte keuringen voor mensen met autisme.

Een Kamermeerderheid vroeg het kabinet vorig jaar om onder meer de medische keuringen voor ADD en ADHD af te schaffen. De toenmalige minister Barry Madlener (Infrastructuur, PVV) ging daar niet meteen in mee omdat mensen met ADD en ADHD vaker dan gemiddeld bij ongelukken en overtredingen betrokken zouden zijn. Hij vroeg het CBR om meer onderzoek.

Nagenoeg alle mensen met alleen ADD of ADHD worden bij de eerste beoordeling volledig geschikt verklaard, meldt Madleners opvolger Robert Tieman (BBB) nu op basis van het CBR-onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij: "Slechts één persoon werd volledig ongeschikt bevonden op basis van AD(H)D." De medische keuring is daarmee "een onnodige belasting voor zowel burgers als medisch specialisten".

Op dit moment moeten mensen na een psychose minimaal een halfjaar wachten en een medische keuring laten afnemen voordat ze weer achter het stuur mogen. Die termijn wil Tieman terugbrengen tot twee maanden. De Gezondheidsraad adviseerde om de medisch specialist zelf een termijn te laten bepalen.

Eerder was het plan om de wijzigingen al in januari te laten ingaan, maar dat wordt dus een paar maanden later. Het CBR schrijft dat er tijd nodig is om alles voor te bereiden.

6 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Cupra Tindaya

Cupra’s jongste heet ‘Tindaya’

Nieuws
Honda Envix Dongfeng Honda

Dongfeng verkoopt aandeel in Honda-JV: toch geen verbrandingsmotoren

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes Sprinter 316 CDI L3H4 - 2016 - 198.199 km - Camper op de brug

Nieuws
Renault Avantime Lexus SC deurscharnieren Lexus SC300 SC400

De Renault Avantime was niet de eerste auto met die knotsgekke deurscharnieren

Nieuws
Porsche 911 GT3 RS Spyshots

Porsche 911 GT3 RS houdt spoiler, maar krijgt ... turbo?

Lezersreacties (6)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.