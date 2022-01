Vernieuwde Skoda Karoq vanaf €33.490

De Skoda Karoq onderging in november een facelift en inmiddels heeft de Nederlandse importeur ook berekend welke bedragen er op de prijslabels van de SUV geschreven moeten worden. De vernieuwde Skoda Karoq heeft een vanafprijs van €33.490 en is per direct te bestellen.

Na zo'n vier jaar krijgt de Skoda Karoq een nieuw smoeltje. Met zijn vernieuwde front en aangescherpte achterkant sluit de Karoq netjes aan bij de eerder al optisch bijgewerkte versie van grote broer Kodiaq. Wie de gemoderniseerde Karoq wel bevalt, kan nu de portemonnee trekken. De vernieuwde SUV is namelijk te bestellen en heeft een vanafprijs van €33.490.

Voor net geen 34 mille drukt Skoda je de sleutels in handen van de Karoq met 110 pk sterke 1.0 TSI benzinemotor, een machine die altijd aan een handgeschakelde zesbak is geknoopt. In dat geval is de Karoq uitgevoerd als Business Edition. Hoger op de prijslijst staat de 150 pk sterke 1.5 TSI, een benzinemotor die in tegenstelling tot de 1.0 TSI ook met een DSG-automaat met zeven versnellingen is te krijgen. In combinatie met handbak ben je minimaal €35.490 voor de Skoda Karoq met 150 pk sterke 1.5 TSI kwijt. Het betreft hier ook de Business Edition. Liever de automaat? Reken voor de Business Edition in dat geval op een vanafprijs van €37.490. Skoda levert de Karoq met 1.5 TSI verder ook als Business Edition Plus en als Sportline Business. De prijzen lopen op tot €40.990 voor de Karoq 1.5 TSI met automaat, uitgevoerd als Sportline Business.

De vernieuwde Skoda Karoq stat vanaf medio april bij de Skoda-dealers. Wel is hij per direct al te bestellen. Benieuwd naar wat de bijpuntsessie van de Karoq allemaal voor nieuws bracht? Hier lees je alles over de gefacelifte Skoda Karoq.