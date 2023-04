Vernieuwde Renault Clio klaar voor debuut

De huidige Renault Clio beleefde zijn debuut in maart 2019 tijdens de Autosalon van Genève. Dat is nu ruim vier jaar geleden en dus is het tijd voor de Fransen om een bijgewerkte versie te introduceren. Die gefacelifte Renault Clio is op deze spionageplaten al goed te zien.

De Renault Clio die je momenteel bij de dealers vindt is de Clio van de vijfde generatie die in 2019 werd gepresenteerd. De tijd vliegt, want dat is nu dus al een ruime vier jaar geleden. Met een facelift moet de Renault Clio er weer enkele jaren tegenaan kunnen. Het front van de vernieuwde Clio is al eens in beeld verschenen en nu kunnen we je een testexemplaar vanuit alle hoeken laten zien.

De voor- en achterzijde van dit prototype hangt fanatiek in de plakkers, maar het vernieuwde Cli0-gezicht kent weinig geheimen meer. De bijgewerkte Clio krijgt namelijk een scherper getekende snuit waarbij de led-dagrijverlichting niet meer in een C-cormige uitloper onder de koplamp verwerkt. De Clio krijgt aan de zijkanten uit twee delen bestaande en ver omlaag duikende led-elementen met een opvallende knik erin. Vergelijkbare verlichting zat al aan de voorzijde van de Renault Vision Scénic, waarvan we volgend jaar een productieversie verwachten.

Voor het eerst hebben we ook de achterkant van de vernieuwde Clio in beeld. Daar verandert ogenschijnlijk minder dan aan de voorzijde. In welke mate de achterlichten worden gewijzigd, is nog even de vraag. Wel is duidelijk dat de achterbumper vervangen wordt door een exemplaar met een aanzienlijk groter vak voor de kentekenplaat. Ongetwijfelt voert Renault tijdens het bijschaven van de Clio ook wijzigingen door in het interieur. Verwacht die voornamelijk op het gebied van infotainment en materialen.