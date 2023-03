Vernieuwde Porsche Cayenne in beeld

De vernieuwde Porsche Cayenne toonde gisteren voor het eerst zijn geheel nieuwe interieur. In een tijd van schermen is de grens tussen in- en exterieur dunner dan ooit, en dus kunnen we al een blik werpen op de buitenkant. Een soort van, dan.

Deze afbeeldingen van de vernieuwe Porsche Cayenne zijn net als die van gisteren aan de binnenkant van de auto gemaakt, maar ze tonen de buitenkant. Zoals bij zoveel auto’s is op bepaalde schermen in het menu namelijk de auto te zien, die in dit geval nog hartstikke geheim is. Dankzij Cochespias1 en Wilco Blok op Instagram kunnen we je de Cayenne alvast laten zien, zij het nog niet op echte foto’s.

Toch wordt er al heel wat duidelijk. Hij lijkt sterk op de huidige, maar dat is niet gek. Het gaat namelijk om een facelift, maar wel om een zeer uitgebreide facelift. Aan voor- en achterzijde krijgt de auto wat meer scherpe vouwen en rechte hoeken. De koplampen zijn strakker en aan de bovenkant afgeplat, vergelijkbaar met hoe dat bij de Taycan het geval is. Porsche gaat dat ‘familiegezicht’ op meer modellen gebruiken. De voorbumper is lekker strak en bevat in dit geval drie grote, even hoge, naast elkaar geplaatste luchtinlaten.

In dit geval, inderdaad, want de precieze indeling van die voorbumper zal ongetwijfeld per versie wat verschillen. Zo komen er drie verschillende plug-in hybride-varianten. In de toekomst maken we zelfs kennis met een volledig elektrische Cayenne, maar zo ver is het nu duidelijk nog niet. Kijk maar eens naar de achterkant, waar de twee uitlaateindes nota bene in de kleur blauw zijn gemarkeerd. De kentekenplaat zit voor het eerst bij de Cayenne onder de klep, dus in de achterbumper. Die is strakker van vorm dan nu het geval is. Dat geldt tevens voor de achterlichtpartij. De huidige Cayenne heeft al een modieuze achterlichtbalk, maar die houdt nu over de volle breedte min of meer dezelfde vorm aan.

Op echte foto’s van de ingrijpend herziene Cayenne hoeven we niet lang te wachten, want Porsche onthult hem op 18 april.