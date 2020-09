Vernieuwde Jaguar F-Pace is los

Het is 2016 als Jaguar met de F-Pace zijn eerste SUV presenteert, die inmiddels dus zo'n vier jaar op de markt is en derhalve een opfrisbeurt verdient. Jaguar neemt die facelift vrij serieus, al vinden de meest interessante wijzigingen onder het plaatwerk plaats.

De gefacelifte Jaguar F-Pace krijgt een vernieuwde snuit aangemeten waarin een grotere grille en led-koplampen met de kenmerkende 'Double J'-dagrijverlichting in het oog vallen. De kijkers zijn optioneel van Pixel Led-techniek te voorzien. De grille is met een ander gaaswerk opgevuld, maar dat is niet het enige nieuws aan de voorkant. Jaguar geeft de F-Pace namelijk een compleet herziene motorkap en plaatst voortaan grotere luchtopeningen in de bumper. Ook aan de achterzijde schroeft Jaguar veranderd bumperwerk, al zijn de nieuwe achterlichten wellicht interessanter. Ook anders: de vorm van het vak waarin de kentekenplaat is gehuisvest.

Interieur

Ingrijpendere wijzigingen vinden in het binnenste plaats. Jaguar geeft de F-Pace namelijk een compleet nieuw interieur. Geen onderdeel is intact gebleven. Het ietwat eenvoudig ogende dashboard van de oude F-Pace is vervangen door een werkplek waarvan de middenconsole voornamelijk uit een licht gebogen 11,4-inch display bestaat. Dat is gekoppeld aan het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem van Jaguar Land Rover. Ook is het gedaan met de analoge klokken achter het stuur. Jaguar monteert achter het eveneens nieuwe stuurwiel een digitaal en volledig aanpasbaar 12,3-inch instrumentarium. De draaiknop waarmee de automatische transmissie van de F-Pace werd bediend, is vervangen door een conventionelere keuzeknuppel met fraaie stiksels. Uiteraard geeft Jaguar de F-Pace nieuwe deurpanelen die wat design betreft aansluiten op de gewijzigde cockpit. Opvallend daarbij is dat de bedieningsknoppen voor de elektrisch bedienbare ruiten zijn verplaatst. Voortaan vind je de knoppen niet meer 'op' het deurpaneel, maar zijn ze verwerkt in de armsteun. Jaguar past onder meer het meubilair van de F-Pace aan en spreekt van de komst van nieuwe zetels met bredere kussens. Daarnaast zijn massagestoelen leverbaar.

Plug-in hybride

Ook wat motoren betreft is er interessant nieuws. De F-Pace is voor het eerst te koop met een plug-in hybride aandrijflijn. De F-Pace plug-in heet net als de stekkerversie van de Defender P400e en dat betekent dat ook de aandrijflijn van de twee Engelse SUV's overeenkomt. Onder de kap huist een 300 pk sterke viercilinder die samenwerkt met een elektromotor van 143 pk. Het levert een systeemvermogen op van 404 pk. Het accupakket heeft een capaciteit van 17,1 kWh, goed voor een elektrische actieradius van 53 kilometer. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h legt de F-Pace P400e in 5,3 tellen af.

Alle overige aandrijflijnen zijn uitgerust met een 48v mild-hybrid systeem. Op dieselvlak kan er worden gekozen uit 2-liters van 163 en 204 pk. Ovallend is dat Jaguar deze motoren nog niet vervangt door de nieuwe 3.0 zes-in-lijn. Ze mogen kennelijk nog ventjes blijven. Wél levert Jaguar de nieuwe 3.0 met 300 pk aan vermogen. Wat benzinemotoren betreft is de instapper een 2-liter viercilinder van 250 pk en 365 Nm. Daarboven staat een 400 pk en 550 Nm sterke 3.0 zescilinder. Alle motoren zijn gekoppeld aan een achttraps automaat.

De vanafprijs van de vernieuwde F-Pace is vastgesteld op € 71.280,04. Een complete prijslijst volgt op een later moment.