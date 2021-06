Verkoopcijfers mei: bijna 73 procent in de plus

Het is lange tijd kommer en kwel geweest met de verkoopcijfers, maar met het mooie weer lijkt ook het leven in de showrooms weer op te bloeien. Mei 2021 deed het maar liefst 72,5 procent beter dan dezelfde maand vorig jaar, al had die maand het dan natuurlijk ook extreem zwaar.

Een plus van bijna 73 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar klinkt natuurlijk euforisch, maar helaas zegt dat meer over mei 2020 dan over de maand die we gisteren afsloten. Vorig jaar rond deze tijd begonnen we voorzichtig weer een beetje naar buiten te gaan, ons niet bewust van hoe lang de crisis nog zou gaan duren. De autoregistraties leden toen echter onder een vertraagd effect van de corona-uitbraak en in mei 2020 werd daardoor een zeldzaam laag aantal nieuwe personenauto's op kenteken gezet, met 14.842 stuks nog niet de helft van gebruikelijk. Maar laten we het glas van de halfvolle kant bekijken: de 25.601 stuks van afgelopen mei zijn weer een aardig eind in de richting van normaal. Daarmee werd de cumulatieve min teruggedrongen van -11,7 procent tot -2,3 en dat is best reden voor een klein feestje. Vooral een elektrische party, want uit die hoek komen de warme broodjes. Skoda stort de Enyaq over ons land uit en Ford heeft een boot Mustangs Mach-E gelost. Let overigens op: onderstaande staatjes zijn over de hele maand mei, maar de EV-top 10 is zonder de laatste dag gerekend, omdat we op dit moment die cijfers nog niet compleet hebben.

Overall zien we wat betreft de elektrische auto's weer een mooie opwaartse trend; in april werden er nog 2.379 BEV's geregistreerd, t/m 30 mei waren dat er afgelopen maand al 2.882. Een mooie lente dus die hopelijk gevolgd wordt door een zwoele zomer.

De uitgebreide verkoopcijfers met analyse lees je in AutoWeek 23, die 9 juni verschijnt.

Merken Top-10 mei

2021 2020 1 KIA 2.262 1.781 2 SKODA 2.176 561 3 VOLKSWAGEN 2.155 1.570 4 TOYOTA 1.860 817 5 PEUGEOT 1.632 1.162 6 VOLVO 1.589 441 7 FORD 1.565 851 8 RENAULT 1.352 925 9 BMW 1.316 659 10 OPEL 1.180 899

Modellen Top-10 mei

2021 2020 1 VOLVO XC40 940 192 2 SKODA ENYAQ IV 847 0 3 TOYOTA YARIS 706 174 4 KIA NIRO 702 565 5 KIA PICANTO 654 548 6 VW POLO 571 365 7 PEUGEOT 208 568 261 8 RENAULT CAPTUR 545 250 9 TOYOTA AYGO 531 190 10 RENAULT CLIO 428 469

EV Top-10 mei 2021 (t/m 30/5)