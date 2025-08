Verkoop van tweedehands Tesla’s dreigt in te storten

Volgens Tim Roks, auto-expert bij occasionplatform AutoTrack, doet Tesla het al sinds februari aanzienlijk minder goed op de occasionmarkt dan in de maanden daarvoor. Het lijkt erop dat dat vooral te maken heeft met de politieke strapatsen van Tesla-topman Elon Musk.

"In de periode van oktober 2024 tot en met januari van dit jaar was er veel media-aandacht voor Musk en Tesla, waardoor op AutoTrack het aantal zoekopdrachten naar het elektrische automerk en het instapmodel - de Model 3 - meer dan verdubbelde. Inmiddels is het beeld compleet omgedraaid. De zoekvraag naar Tesla en specifiek de Model 3 ligt respectievelijk 65 procent en 72 procent lager dan voorheen”, zegt Roks.

Dat het met de verkoop van nieuwe Tesla’s slecht gaat, werd al eerder bekend. Zo zijn er in de eerste zes maanden van dit jaar in Nederland 6.881 nieuwe Tesla’s geregistreerd. De registraties zijn daarmee bijna gehalveerd. In de eerste helft van 2024 werden immers nog 13.396 Tesla’s op kenteken gezet.

En niet alleen in Nederland doet Tesla het dit jaar minder goed. In het eerste halfjaar van 2025 heeft Tesla wereldwijd 720.803 auto’s afgeleverd. Dat zijn er natuurlijk nog best veel, maar bijna 110.000 stuks minder dan in het eerste halfjaar van 2024. De forse daling betreft dan ook 13,2 procent.

Minder trouw aan het merk

Uit data van onderzoeksbureau S&P Global Mobility, geciteerd door persbureau Reuters, blijkt dat veel Tesla-rijders in de VS niet langer trouw zijn aan het merk. De loyaliteit van Tesla-eigenaren piekte in juni 2024. Toen koos 73 procent van de Tesla-eigenaren bij de aanschaf van een nieuwe auto steevast opnieuw voor een Tesla.

S&P analyseerde de autoregistraties in alle vijftig Amerikaanse staten. Vanaf juli vorig jaar maakte dat ongekend hoge loyaliteitspercentage een duikvlucht. Rond die tijd begon Musk openlijk zijn steun uit te spreken voor de Trump-campagne, vlak na de aanslag op Trump.

Afgelopen maart was het loyaliteitspercentage gedaald naar 49,9 procent. Niet toevallig trad Elon Musk rond die tijd aan bij DOGE, het departement dat in het leven is geroepen om de overheid efficiënter te maken. Een analist van S&P zegt niet eerder te hebben gezien zag dat een automerk in zo’n korte periode zo veel klanten verloren had.

Musk speelt hoofdrol

De verminderde belangstelling op de tweedehands markt in Nederland is juist zo opmerkelijk omdat de afgelopen tijd de vraagprijs van een tweedehands Model 3 door de instroom van ex-leaseauto’s flink is gedaald. Inmiddels zijn er van de 30.000 verkochte Tesla’s Model 3 van bouwjaar 2019 nog iets minder dan 19.000 in Nederland. De rest is geëxporteerd.

Volgens Tim Roks van AutoTrack heeft Elon Musk eigenhandig de neerwaartse spiraal waarin Tesla zit, veroorzaakt. "Musk en Tesla zijn zo nauw met elkaar verbonden dat alle ophef rondom hem het imago van het elektrische automerk heeft beschadigd. Autokopers zijn daar gevoelig voor.”

Chinese concurrentie

Waar autokopers ook gevoelig voor zijn, is prijs. Roks: "Tesla is allang niet meer de enige aanbieder van elektrische auto’s. Er is meer keuze dan ooit en vooral de Chinese modellen zijn in veel gevallen goedkoper dan de auto’s van Tesla.” De aangekondigde goedkopere versie van Tesla’s op dit moment populairste model, de Model Y, moet daar verandering in brengen, al is Roks daar vooralsnog sceptisch over: "Je krijgt dan een uitgeklede variant met minder toeters en bellen. Kies je daarvoor als je voor hetzelfde bedrag of minder een luxere elektrische auto van een ander merk kunt kopen?”