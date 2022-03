Verkoop nieuwe bedrijfswagens onderuit

De internationale verkoop van nieuwe personenauto's loopt niet lekker en ook die van lichte bedrijfswagens blijft achter. In de Europese Unie zijn in februari ruim 18 procent minder bestelauto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van ACEA.

In de Europese Unie zijn in februari 106.899 nieuwe lichte bedrijfswagens verkocht, 18,2 procent minder dan in diezelfde maand van 2021. Ook januari was geen beste verkoopmaand en dat maakt het dat de verkoop van bestelauto's in de eerste twee maanden van dit jaar in de EU ruim 16 procent achterblijft bij die in dezelfde periode vorig jaar.

In Nederland zijn in februari 4.899 nieuwe bedrijfsauto's op kenteken gezet, bijna 20 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Een behoorlijke verkoopdaling, maar in andere EU-landen kreeg de bedrijfswagensector het harder te verduren. Zo daalden de verkoop van bestelauto's in Spanje met 27 procent, in Litouwen, Ierland, Kroatië en België met ruim 30 procent en in Oostenrijk zelfs met 54 procent. In Cyprus (+25 procent), Griekenland (+10 procent), Letland (+36 procent), Slowakije (+31 procent) en Portugal (+8 procent) valt juist een opvallende groei in de verkoop van bestelauto's waar te nemen.

Volgens ACEA houdt de algemene afname van de bedrijfswagenverkoop - je raadt het al - verband met het tekort aan computerchips.