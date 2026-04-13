Volkswagen Caddy vernieuwd, maar wat erin zit is nog een verrassing

Veel smaken en vooral intern nieuws

Lars Krijgsman
Van de huidige generatie Caddy heeft Volkswagen wereldwijd al meer dan een half miljoen exemplaren verkocht. Om het succes vast te houden, wordt het model nu vernieuwd. Dit is de gefacelifte Volkswagen Caddy.

Kort na de lancering van de gefacelifte Multivan slingert Volkswagen de eerste foto's van de vernieuwde Volkswagen Caddy de ether in. Op wereldschokkende wijzigingen hoef je niet te rekenen, maar dat betekent niet dat er niets verandert. De Volkswagen Caddy – die in fiscaal jaar 2025 goed was voor meer dan 110.000 registraties – profiteert in al zijn verschijningsvormen van de nieuwigheden.

De Volkswagen Caddy is er op de internationale markt weer als bestelauto Caddy Cargo, als kampeerautoversie California en in een stel Kombi-personenautoversies. Daarnaast kun je kiezen uit een korte variant en Maxi-versies met een langere wielbasis. Alle varianten krijgen nieuwe lakkleuren en nieuwe lichtmetalen wielen. Groter visueel nieuws: alle varianten krijgen nieuw ontworpen voorbumpers, waarbij de Caddy Cargo het met onbespoten exemplaren moet doen.

Uitgebreide technische wijzigingen verwachten we niet en dus blijven de diesel- en plug-in hybride versies zoals ze waren. Toch is er nog iets flinks niet ingevuld: het interieur. Volgens Volkswagen verandert er in de Caddy heel wat, maar daar laat het nog niets van zien. Wel kunnen we je alvast vertellen dat de vernieuwde Volkswagen Caddy een nieuw (en groter!) vrijstaand infotainmentscherm krijgt. Meer informatie volgt medio dit jaar.

