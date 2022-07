Verkoop EV's fors gestegen in Nederland

De daling van de algehele Nederlandse autoverkopen over het eerste halfjaar van 2022 ligt in ieder geval niet aan de elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, Bovag en RDC. In totaal zijn er dit jaar tot en met juni 29.531 EV's geregistreerd, een stijging van maar liefst 82,9 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Dat aantal betekent dat bijna één op de vijf nieuw verkochte auto's in Nederland in de eerste zes maanden van 2022 een EV was. Om precies te zijn lag het aandeel elektrisch in de nieuwverkopen in die periode op 19,2 procent. Dat is bijna 10 procentpunt hoger dan vorig jaar, toen dat marktaandeel na het eerste halfjaar nog op 9,9 procent stond. Volgens de brancheorganisaties komt de stijging mede omdat er extra budget beschikbaar was gesteld voor de particuliere aanschafsubsidie. Ook de introductie van meer betaalbare elektrische auto's draagt volgens hen bij aan het stijgende verkoopcijfer.

De in de afgelopen zes maanden verkochte EV's gaan overigens niet allemaal naar de zakelijke markt. Sterker nog, 47,81 procent van die auto's kwam, inclusief private lease, in particuliere handen. In de eerste helft van 2021 bedroeg het aandeel van de particuliere verkoop nog slechts 26,3 procent. Particulieren die in de markt zijn voor een nieuwe EV, doen er wellicht goed aan om nog even te wachten tot 2023. De subsidiepot voor dit jaar is namelijk al leeg. Volgend jaar kun je als particulier een tegemoetkoming van €2.950 krijgen bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Dat bedrag is wat omlaag geschroefd, want dit jaar bedroeg de hoogte van de subsidie nog €3.350.

Naast EV's blijkt de Nederlandse consument ook steeds vaker voor een nieuwe hybride of plug-in hybride auto te kiezen. In de eerste helft van 2021 zijn er in totaal 18.731 PHEV's geregistreerd, een stijging van 17,6 procent ten opzichte van 2021. Het aantal nieuw geregistreerde hybrides steeg met 24 procent naar 16.648 exemplaren.

De populairste elektrische auto's

In Nederland blijkt vooral de Peugeot e-208 momenteel erg in trek. In juni verkocht Peugeot volgens Kentekenradar.nl bijvoorbeeld nog 575 exemplaren van de elektrische 208. Op de tweede plaats staat in diezelfde maand de Citroën ë-C4 met 572 exemplaren, gevolgd door de Skoda Enyaq (406), Peugeot 2008 (369) en de Tesla Model Y (331).