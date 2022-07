Autoverkopen België en Luxemburg: BMW ruim aan de leiding

De autoverkoop loopt in Nederland niet als een geöliede machine. In juni werden met 30.012 stuks een kleine 9 procent minder nieuwe personenauto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar. De cijfers van juni brachten het totaal aantal verkochte auto's in Nederland in de eerste zes maanden van 2022 op 153.708 exemplaren, 5,6 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021. De Belgische en Luxemburgse verkoopcijfers, die op één hoop gegooid zijn door de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie (FEBIAC), laten zien dat de automarkt het in Nederland zo slecht nog niet heeft. Op modelniveau zijn helaas geen cijfers beschikbaar.

In juni werden in België en Luxemburg 34.814 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er weliswaar een kleine 5.000 meer dan in Nederland, maar de krimp van de BeLux automarkt is een stuk heftiger dan de Nederlandse. Het aantal nieuw geregistreerde personenauto's lag in juni namelijk 15,4 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Kijken we naar het eerste halfjaar van 2022, dan nemen we in België en Luxemburg een verkoopafname waar van maar liefst 15,9 procent tot 195.387 stuks.

Populairste automerken België en Luxemburg

De ene automarkt is de ander niet en dus verschillen ook die van België en Luxemburg behoorlijk met die van Nederland. In ons land is Kia de aanvoerder van de autoverkopen. Het merk registreerde in de eerste zes maanden van dit jaar 14.346 nieuwe personenauto's en claimt daarmee een marktaandeel van 9,3 procent. Kia weet Peugeot, met 12.155 geregistreerde nieuwe personenauto's en een marktaandeel van 7,9, met enige afstand voor te blijven. In België en Luxemburg is BMW met afstand de grootste. Het merk had er in het eerste halfjaar van 2022 zelfs een groter marktaandeel dan Kia in Nederland. In de eerste zes maanden van dit jaar werden in België en Luxemburg 19.714 nieuwe BMW's op kenteken gezet, goed voor een marktaandeel van 10,1 procent. Wel waren het er ruim 17 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021 toen BMW in België en Luxemburg ook de grootste was.

Volkswagen is tot en met juni in België en Luxemburg na BMW het populairste merk. Volkswagen was er met 16.520 nieuwe registraties (-21,7 procent) goed voor een marktaandeel van 8,5 procent. Plekken drie tot en met vijf worden in België en Luxemburg gevuld door achtereenvolgens Peugeot, Mercedes-Benz en Audi. Vrijwel alle volumemerken vangen harde klappen, al valt de schade bij Renault (11.529 stuks, -5,9 procent) en Dacia (7.364 stuks, -7,74 procent) relatief mee. Toyota noteert met 11.330 geregistreerde nieuwe auto's in het eerste halfjaar van 2022 zelfs een fikse groei van 32,14 procent achter zijn naam en ook Kia zag het aantal registraties in België en Luxemburg toenemen (8.517 stuks, +16,6 procent). Andere merken die meer in plaats van minder auto's wisten te slijten: Nissan (4.315 stuks, +1,4 procent), Porsche (2.072 stuks, +33,3 procent), DS (1.487 stuks, +43,5 procent), Honda (967 stuks, +13,3 procent) en SsangYong (609 stuks, +15,6 procent). Ook Polestar, Lynk & Co, MG en Cupra noteerden positieve cijfers achter hun naam. Tesla zag zijn registraties in België en Luxemburg met 52,6 procent toenemen tot 2.222 stuks. Mitsubishi trok zich in 2021 terug uit België en Luxemburg. Desondanks zijn in het eerste halfjaar van 2022 nog 6 nieuwe auto's van het merk gekentekend.

Verkoopcijfers België en Luxemburg eerste halfjaar 2022 (Top 20)