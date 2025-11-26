Euro NCAP - de organisatie die nieuwe modellen aan diggelen rijdt in het kader van veiligheidstests - gaat in zijn beoordeling van de veiligheid van nieuwe auto's extra aandacht vestigen op de aan- of afwezigheid van fysieke knoppen.

Euro NCAP - de Europese tak van veiligheidsinstituut Global NCAP - houdt elke drie jaar de protocollen tegen het licht waarop het tests en bijbehorende beoordelingen baseert. Met ingang van volgend jaar verandert er heel wat in de werkwijze van Euro NCAP. Zoveel zelfs, dat Euro NCAP spreekt van de grootste revisie van het beoordelingssysteem sinds 2009.

De nieuwe beoordelingen moeten volgens Euro NCAP beter aansluiten bij de huidige praktijk op de weg. Opvallend: Euro NCAP zegt ook de aanwezigheid en plaatsing van fysieke knoppen voor belangrijke functies onder de loep te nemen omdat consumenten die als veiliger en minder afleidend ervaren. Verder kijkt het naar de plaatsing van andere bedieningsorganen in het interieur en naar de wijze waarop die al dan niet intuïtief en zonder aandacht van de weg te halen te bedienen zijn. In het verlengde daarvan ligt de wijze waarop actieve veiligheidssystemen mogelijk juist voor extra afleiding zorgen.

De nieuwe beoordelingssystematiek van Euro NCAP is ingedeeld in vier onderwerpen: Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection en Post-Crash Safety. Elk onderdeel krijgt een eigen score tot 100 punten, waarbinnen drempelwaarden bepalen hoeveel sterren een auto krijgt. Het aandachtspunt 'knoppen en plaatsing ervan' valt onder het thema Safe Driving en maakt daarin deel uit van de beoordeling van de HMI (Human-Machine Interface). Daarmee speelt Euro NCAP in op kritiek dat in infotainmentschermen verstopte instellingen onnodig ingewikkeld zijn en voor afleiding kunnen zorgen.

Meer scenario's simuleren

Wat ongevalpreventie (Crash Avoidance) betreft, gaat Euro NCAP het aantal mogelijk gevaarlijke scenario's dat het simuleert uitbreiden. Zo wil het onder meer stedelijke omgevingen vol fietsers en voetgangers simuleren en zien hoe veiligheidssystemen daarop reageren. Niet alleen de werking van het systeem, ook de al dan niet soepele wijze waarop ze ingrijpen wordt aan de tand gevoeld en beoordeeld. Ook deelt Euro NCAP nu punten uit aan auto's die herkennen of de bestuurder per ongeluk het verkeerde pedaal heeft ingetrapt.

Crashen, en erna?

Bij de frontale en zijdelingse botsproeven houdt Euro NCAP straks rekening met een grotere verscheidenheid aan lichaamsbouw van inzittenden, al gebruikt het daarvoor ook uitgebreide digitale simulaties. Verder weegt de bescherming van voetgangers en fietsers zwaarder.

Euro NCAP neemt nu ook onder de loep wat er na een ongeluk gebeurt. Zo moeten elektrisch uitschuifbare deurhendels na een crash blijven werken. Daarbij moet de batterij van elektrische auto's volledig geïsoleerd kunnen worden. Daarnaast moet het automatische noodoproepsysteem ook het aantal inzittenden doorgeven aan de hulpdiensten, ook als een van de inzittenden geen gordel droeg op het moment van de botsing of aanrijding,