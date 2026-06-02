De elektrische GMC Hummer is met zijn gewicht van ruim 4.400 kilo zwaarder dan de Hummer H2 waarvan het een verre nazaat is. Misschien wordt een volgende Hummer wel weer kleiner en lichter in plaats van groter en lomper.

Hummers zijn nooit bescheiden geweest. Hoewel de minstens 2.900 kilo zware Hummer H2 die in 2002 werd geïntroduceerd lang niet zo exorbitant was als de van de Humvee afgeleide H1, was ook die H2 net zo subtiel als een tank op een camping. Met de Hummer H3 deed moederbedrijf General Motors nog een dappere poging om de Hummer-familie toegankelijker te maken, maar ook dat was – zeker naar Europese maatstaven – bepaald geen kleintje. Inmiddels is 'de Hummer' zwaarder dan ooit. Sinds 2021 is Hummer een model van GMC; een vijf meter lange SUV of een 5,5 meter lange elektrische pick-up met een wagengewicht dat kan oplopen tot wel 4.400 kilo. Gaat Hummer straks weer voor een maatje kleiner? Dat zou zomaar kunnen.

General Motors heeft een nieuwe designstudio geopend. Dat viert het door een reeks afbeeldingen te tonen van wat het de GMC Hummer X noemt. Het Amerikaanse concern stelt de Hummer X in diverse carrosserievarianten voor. Het is duidelijk dat de Hummer X een maatje kleiner is dan de elektrische GMC Hummer. De Amerikanen noemen de Hummer X zelfs een 'mid size' SUV of pick-up. De SUV-versie is 4,78 meter lang en heeft een wielbasis van 2,95 meter. De Hummer X 'Truck' is 5,26 meter lang en heeft 3,32 meter tussen de voor- en achteras. Wat formaat betreft is de Hummer X grofweg vergelijkbaar met de SUV- en Truck-versies van de Hummer H3.

Over eventuele productieplannen houdt GM de lippen stijf op elkaar. Mocht hij toch vrij ongewijzigd in productie gaan, dan kunnen schermliefhebbers zich voorbereiden op broeierige dagen. General Motors laat namelijk een interieur zien met daarin wel zeven displays. Toch weer excessief?