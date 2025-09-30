Afgelopen voorjaar deed CATL een aantal veelbelovende nieuwe EV-accu's uit de doeken. Daar zaten ook zogeheten natrium-ion-accu's bij, waar CATL de naam Naxtra aan hangt. CATL beloofde dat Naxtra-accu's een energiedichtheid van maar liefst 175 Wh per kilo krijgen en bij -40 graden Celsius nog 90 procent van de capaciteit moeten kunnen leveren. Lichtere accu's die ook in de winter nog goed presteren, daar hebben we wat aan. Bovendien moeten de accu's goedkoper zijn te produceren dan lithium-ion-accu's.

Enthousiast? Dan is er goed nieuws: volgend jaar moeten dergelijke accu's volgens CATL al in EV's komen te liggen, meldt Automotive News. Welke EV's, dat is nog even de vraag. Vooralsnog lijkt het puur te gaan om elektrische auto's van Chinese autofabrikanten. We wachten het af. Gezien CATL's internationale klantenbasis is de kans levensgroot dat ook westerse autofabrikanten deze technologie op den duur gaan gebruiken. CATL levert onder meer accu's aan Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, BMW en Tesla.