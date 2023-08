'Veel meer auto's op winterbanden deze zomer'

Zoals de naam al zegt, zijn winterbanden bedoeld voor in de winter. Toch zijn er zat mensen die ze gewoon onder de auto laten zitten in de zomer. Misschien omdat ze geen zin hebben om te wisselen, soms omdat het vergeten wordt, maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die geen idee hebben dat er überhaupt winterbanden onder de auto zitten. Wat de reden ook is; dit jaar rijden veel meer mensen erop door dan vorig jaar, zo constateert de Bovag.

De branchevereniging deed onderzoek onder 1.248 personenauto's en trof bij 7,8 procent winterbanden aan. Dat terwijl er in de voorbije jaren gemiddeld nog bij 5,5 procent van de auto's winterbanden aangetroffen werden in de zomer. In de praktijk komt het er volgens de Bovag op neer dat zo'n 730.000 auto's in Nederland deze zomer doorgereden hebben op winterbanden, waar dat er in 2021 nog zo'n 500.000 waren.

Er zitten diverse nadelen aan het doorrijden op winterbanden in de drogere en warmere maanden. De remweg is dan langer dan op zomerbanden of vierseizoenenbanden, het brandstofverbruik ligt hoger en ook produceren ze meer geluid en fijnstof. Het is bovendien slecht voor de banden zelf, die harder slijten. Het advies is dan ook zeker om de banden wel tijdig te wisselen voor zomerbanden, of gewoon het hele jaar door op vierseizoenenbanden rijden.