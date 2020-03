Uit welk land komen de meeste compacte zakenauto’s?

Het segment compacte auto’s (A- en B-segment) is er één waarin veel auto’s worden verkocht. De reden hiervoor is dat deze compacte auto’s voor meerdere doelgroepen interessant zijn. Denk aan starters bij een bedrijf, als deelauto-concept, beginnende accountants, in de zorg of als vervangend vervoer bij onderhoud of schade. Kortom, ze zijn zeer populair.

Bij Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is gekeken naar wat de interessantste compacte auto’s zijn. Hiervoor zijn de zakelijke kentekenregistraties van het afgelopen half jaar bekeken. Kijkend naar de landen waar de automerken vandaan komen, dan blijkt dat de top 10 behoorlijk gelijkmatig is verdeeld.

Frankrijk en Duitsland winnen nipt

Van de top 10 komen de meeste verkochte modellen, drie stuks, uit Frankrijk en Duitsland. Uit Frankrijk komen de broertjes Peugeot 108 en Citroën C1. Zij zijn gezamenlijk ontwikkeld. Het derde Franse model is de zojuist vernieuwde Renault Clio.

Van de auto’s uit Duitsland is het eigenlijk Volkswagen dat wint, met de Polo en de Up. Het derde ‘Volkswagen-model’ is de Seat Ibiza. Seat is van origine een Spaans merk, maar alweer sinds 1990 in handen van Volkswagen. De techniek komt van Volkswagen, maar in de communicatie en naamgeving zie je dat Volkswagen het Spaanse Seat-verleden niet loslaat.

Japan op de tweede plaats

Het Japanse Toyota is met twee modellen aanwezig in de VZR Lease Top 10. Dat zijn de Toyota Aygo en Toyota Yaris. Deze modellen zijn onderhand goed bekend bij een groot publiek. De zakelijke rijder weet ze elke maand goed te vinden, gezien de verkoopaantallen.

Amerika en Zuid-Korea zijn hekkensluiter

Deze twee landen leveren elk één model voor de top 10. Uit Zuid-Korea komt de compacte Kia Picanto. Met de Ford Fiesta is ook Amerika in de top 10 aanwezig. Alhoewel bijna alle Europese Ford modellen in Europa ontworpen en gebouwd worden, is Ford toch echt Amerikaans. De Fiesta is daarbij het succesnummer in de compacte klasse, waarbij vooral zijn goede weggedrag en fijne motoren worden geprezen.

Dit is de VZR top 10 Compact Edition:

Merk Model Aantal Bijtelling Seat Ibiza 1.267 € 109 Kia Picanto 1.700 € 87 Renault Clio 2.506 € 117 Volkswagen Polo 5.135 € 120 Toyota Aygo 3.199 € 78 Ford Fiesta 2.463 € 112 Peugeot 108 1.918 € 73 Toyota Yaris 1.452 € 117 Volkswagen Up 2.349 € 56 Citroën C1 1.095 €77

