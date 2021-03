In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De occasionmarkt is voor velen veel interessanter dan het nieuwe aanbod en dat was 30 jaar geleden niet anders. Ook toen gaven we al advies welke gebruikte auto's het overwegen waard waren. Exact 30 jaar geleden zetten we de voor- en nadelen van de 20 populairste tweedehandsjes van dat moment op een rij. De tien populairste daarvan nemen we nu opnieuw onder de loep

Opel Kadett

De Opel Kadett verkocht in 1991 nog steeds als een malle, al was dat wel het laatste jaar voor de succesvolle Opel. Een jong gebruikt exemplaar was een interessante optie als je goedkoop toch nog relatief modern wilde rijden. Wel was het opletten geblazen voor olieverbruik, een versleten nokkenas bij de 1.3 en roest bij de oudere exemplaren.

Volkswagen Golf

De Golf II liep net als de Kadett op z'n laatste benen in 1991. Dat betekende dat je een toen nog nieuw leverbaar model ook al met de nodige ervaring op de kop kon tikken. Over het algemeen stonden ze prima te boek, al was het ook hier opletten op olieverbruik en -lekkage, zeker bij de kleinere motoren. Ook gaven we destijds al het advies om op te passen met de sportievere versies, zoals de GTI, omdat die niet door al te voorzichtige lui gereden werden.

Ford Escort

De Ford Escort Mk4 stond ook hoog op het verlanglijstje bij occasionzoekers in 1991, al bleek dat niet altijd goed uit te pakken. Olieverbruik en ontstekingsproblemen staken met zekere regelmaat de kop op. Ook was de distributieriem een extra check waard, vanwege een vrij korte vervangingstermijn. Advies waar je nu - nog iets meer dan bij de Golf en Kadett - niet super veel meer aan hebt, gezien de geringe aantallen die er nog van overgebleven zijn.

Mazda 323

De eerste Japanse inzending troffen we 30 jaar geleden op de vierde stek in de vorm van de Mazda 323. Een auto die had bewezen dat Japanse techniek goed in elkaar steekt. Daarbij was hij ook wat goedkoper dan eerdergenoemde Europeanen. Eén belangrijk minpunt was ons in 1991 ook al bekend: roestvorming. Een kwaal die de 323 al wilde treffen en waar Mazda pas vrij laat echt goed grip op kreeg.

Opel Ascona

De eerste Opel Vectra was er in 1991 ook al als zeer jong gebruikte occasion, maar voor een wat een portemonneevriendelijkere auto kon je beter uitwijken naar de Ascona. Wie nokkenasproblemen sowieso wilde voorkomen, kon het beste wel naar de Vectra kijken, al waren zorgen over olieverbruik, een zwakke waterpomp en brandstofpomp overgekomen vanuit de Ascona. Niet kogelvrij dus, maar desalniettemin het overwegen waard. De Ascona verkocht immers niet voor niets goed. Wel was het bij de Ascona weer oppassen voor het roestspook, iets dat bij de Vectra beter voor mekaar was.

Peugeot 205

In 1991 liep de Peugeot 205 alweer zo'n acht jaar mee, maar zowel nieuw als gebruikt was de kleine Fransman nog altijd niet aan te slepen. We hadden toen echter niet kunnen bevroeden dat Peugeot er nog zeven jaar aan zou plakken. Geef ze eens ongelijk, want zeker voor een Franse auto uit die tijd zat het goed in elkaar, hij zag er leuk uit en reed ook heel best. Onze tips in 1991: letten op wiellagers, het controleren van elektrische functies en de gangbaarheid van de versnellingsbak. Later zou ook de koppakking daar als bekend zwak punt bij komen.

Ford Sierra

Eén van de twee merken met twee auto's in de top 10, was Ford. De grotere Sierra was net als de Escort Mk4 op dat moment al niet de jongste meer, maar nog wel aardig veel auto voor weinig geld. Toch gold ook hier dat de techniek enkele fundamentele aandachtspunten had. De nokkenassen waren zwakke punten van de Sierra's en ook lusten ze wel een slokje olie. Via de kleppendekselpakking wilde er ook nog wel eens olie uit de motor verdwijnen en er was net als bij de Escort de delicate distributieriem.

Citroën BX

Van alle occasions in de top 10 is eigenlijk maar één auto - oké, de 205 ook enigszins - echt een gewilde klassieker geworden: de Citroën BX. Dat was vanaf z'n introductie al een opvallende outsider natuurlijk, dankzij z'n ontwerp en de hydropneumatische vering. Dat laatste was wel direct een aandachtspunt als je in 1991 naar een gebruikt exemplaar op zoek ging, al was het al stukken beter voor elkaar dan voorheen. Elektronica wilde nog wel eens stuk gaan, zoals de dynamo, en ook de Hardy-schijf in de stuurinrichting was een zwak punt. Gratis tip: wie anno 2021 een BX op de kop tikt, gaat er waarschijnlijk op bijschrijven.

Peugeot 405

Net als Ford wist ook Peugeot met twee auto's de top 10 van populairste occasions binnen te dringen. Dat lukt met een auto die je nu vrijwel nooit meer ziet: de 405. Dat je 'm haast niet meer ziet in Nederland, komt vooral doordat er veel geëxporteerd zijn. Slecht waren ze niet, 'een rammeltje en hooguit een klein versnellingsbakprobleem maakt de 405 een voorbeeld van hoe Fransen ook auto's kunnen bouwen,' schreven we 30 jaar geleden. Dat snapten ze vooral in Noord-Afrika ook, want daar zal je nog aardig wat voormalig Nederlandse 405's tegenkomen.

Volvo 440/460

Tenslotte was er de Volvo 440/460 van eigen bodem. De bij Nedcar gebouwde Volvo hadden we in 1990 als splinternieuwe duurtester, maar op de markt voor gebruikte auto's konden ze vanwege hun schappelijke prijs ook al vrij vroeg op interesse rekenen. Qua elektronica was het niet echt een topproduct, maar grote problemen waren er verder op dat moment niet echt bekend. Onderhoud kon wel prijzig zijn en later zou blijken dat roest ook niet altijd wegbleef bij de Nederlandse Zweed.

Eervolle vermeldingen

Net buiten de top 10 vielen enkele auto's die bij sommigen ongetwijfeld ook een warm plekje in hun hart hebben gekregen. Dan hebben we het over de Renault 19, Nissan Sunny, Audi 80, Toyota Corolla, Mazda 626, Opel Corsa A, Suzuki Swift, Nissan Micra, Opel Omega en 'last but definitely not least': de Fiat Panda. Nu natuurlijk de grote vraag: voor welke zou jij vandaag de dag, 30 jaar later dus, nog steeds kunnen gaan?