LZV’s zijn tot nu toe maximaal 25,25 meter lang, mogen 60 ton wegen en kunnen worden opgebouwd uit verschillende elementen. Vaak gaat het dan om één reguliere oplegger en een kortere aanhanger. De nog langere Super-Ecocombi combineert twee volwaardige opleggers in één vrachtwagencombinatie en is daarmee zo’n 32 meter lang. Transport en Logistiek Nederland (TLN) meldt dat er dit najaar proeven op de openbare weg gaan plaatsvinden met deze ultralange vrachtwagens, die in onder meer Finland, Zweden en Spanje overigens al zijn toegestaan. In Nederland zit het concept nog in de testfase, maar die tests vinden dit najaar op de openbare weg plaats. TLN meldt dat je de Super-Ecocombi het komende najaar kunt tegenkomen tussen Rotterdam, Moerkijk en Venlo. Er wordt zonder echte lading gereden en met een gewicht van maximaal 64 ton.

Het idee achter de Super-Ecocombi is uiteraard dat er op deze manier meer goederen kunnen worden vervoerd in minder tijd, met minder chauffeurs, minder milieubelasting en tegen lagere kosten. Daar hoort net als bij reguliere LZV’s wel bij dat deze extra lange vrachtwagens niet overal mogen komen en alleen zijn bedoeld voor ritten van en naar nabij de snelweg gelegen bedrijventerreinen. Voor een land als Finland betekent dat enorme afstanden. Nederland is, gezien zijn kleine omvang, de grote drukte en de vele op- en afritten, toch een iets complexer verhaal.