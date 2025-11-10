Toyota's jongerenmerk Scion is (heel even) terug: Scion 01

Onlangs maakte Toyota van modellijn Century een nieuw merk dat het nog een trede boven Lexus op de premiumladder zet. Een kleine tien jaar geleden nam het juist afscheid van een merk: Scion. Toyota introduceerde Scion in 2003 in de Verenigde Staten en Canada als merk met meer uitgesproken modellen waarmee het een jongere kopersgroep wilde aanspreken. Begin 2016 was het over en uit voor Scion, maar nu keert de naam in ieder geval eenmalig terug. Dit is de Scion 01

De Scion 01 is een fonkelnieuw studiemodel dat niet direct de herrijzenis van het automerk Scion inluidt. Sterker nog: Toyota rept in zijn tekstuele presentatie van de Scion 01 nauwelijks over het merk waarnaar de auto is vernoemd. Het verklaart enkel dat naam Scion uit de mottenballen is getrokken omdat de creativiteit van het merk bij het concept van de Scion 01 past. Wat dat is: een ruige offroader zonder portieren in de stijl van de creaties van Polaris.

Toyota's Scion 01 heeft een hybride aandrijflijn met een benzinemotor met turbo, al geeft het daar nog weinig specificaties over vrij. Het enige dat we weten is dat de hardware goed is voor een systeemvermogen van meer dan 300 pk. Volgens Toyota kun je met de Scion 01 over nauwelijks begaanbare wegen knallen en moet hij zich ook op zandduinen thuis voelen. Kortom: een regelrecht stukje automobiel vermaak. Over productieplannen heeft Toyota het niet en dus vrezen we dat het bij deze eenmalige exercitie blijft.