Toyota verwacht fors lagere winst door importheffingen

De Toyota Motor Corporation schat dat de heffingen dit jaar een negatieve impact hebben van 1400 miljard yen, ongeveer 8,1 miljard euro. Dit meldt Toyota donderdag bij het bekendmaken van zijn kwartaalresultaten.

De Japanse autofabrikant verwacht in het huidige boekjaar mede door de heffingen nu een nettowinst van ongeveer 2,7 biljoen yen (ongeveer 15,7 miljard euro) te boeken. Eerder rekende Toyota op een resultaat van 3,1 biljoen yen. "Door de impact van de Amerikaanse heffingen en andere factoren liet het daadwerkelijke resultaat een lager operationeel inkomen zien, en is de prognose naar beneden bijgesteld", meldt Toyota.