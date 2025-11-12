Toyota verwacht lagere EV-verkoop en stelt accufabriek uit

De grootste autobouwer ter wereld geeft weer eens blijk van twijfel als het gaat om de EV-verkoop in de komende jaren. Toyota stelt de verwachtingen op dat gebied iets naar beneden bij, terwijl de bouw van een accufabriek naar verluidt is uitgesteld.

Toyota is geen al te grote vrienden met het concept ‘EV’, hoewel er nu wel degelijk met enig tempo nieuwe elektrische Toyota’s op de menukaart verschijnen. De fabrikant is echter nog niet overtuigd van het idee dat de EV binnen afzienbare tijd de hele automarkt gaat overnemen.

Eerlijk is eerlijk: met de wereldwijd tegenvallende EV-verkopen krijgt de grootste autobouwer ter wereld daarin voorlopig gewoon gelijk. Merken die steviger op puur elektrisch hebben ingezet, plukken daarvan nu niet zelden de wrange vruchten. Bij Toyota vinden ze dat ongetwijfeld stiekem niet zo erg, en worden de EV-verwachtingen nog maar eens wat naar beneden bijgesteld. In een nieuw kwartaalverslag voorspelt Toyota voor boekjaar 2026 een BEV-verkoop van 277.000 voertuigen (Toyota en Lexus). Dat is 89.9 procent van de 308.000 stuks uit een eerdere voorspelling, en dat terwijl de totale verkoopverwachting voor deze periode juist een procentje hoger uitkomt.

Die groei moet van (uiteraard) hybrides komen, maar ook ‘gewoon’ van niet-geëlektrificeerde voertuigen. Op wereldregio-niveau komt de totale groei overigens van Japan en Europa, terwijl de verkoopverwachting voor Noord-Amerika gelijkblijft en die voor (de rest van) Azië wat naar beneden is bijgesteld. Het staat er niet met zoveel woorden, maar afgeschafte EV-subsidies in Noord-Amerika en de Chinese neiging om meer auto’s van eigen bodem te kopen, helpen de EV-ambities van Toyota ongetwijfeld niet.

Ondertussen is in Japan opnieuw de bouw en opening van een fabriek voor EV-batterijen uitgesteld door Toyota, meldt Nikkei Asia. De fabriek bij Fukuoka zou aanvankelijk in 2028 openen, maar dat wordt nu hoogstwaarschijnlijk later. We danken Carscoops hartelijk voor de tip.