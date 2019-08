Toyota stelt winstverwachting bij

Dat bijstellen pakt voor het bedrijf naar verwachting negatief uit, want de winstverwachting wordt verlaagd. Deze keer geeft het concern de waardestijging van de yen als reden. De yen klom vrijdag namelijk naar de hoogste stand ten opzichte van de dollar in het afgelopen jaar. De handelsspanningen spelen een rol in deze opmars. De Amerikaanse president Donald Trump voerde donderdag de druk op met extra importheffingen op Chinese goederen. De autobouwer rekent door dit alles op een operationele jaarwinst van 2,4 biljoen (inderdaad, een 1 met 12 nullen) yen, omgerekend 20 miljard euro. Eerder werd uitgegaan van 2,55 biljoen yen.

Nu lijkt het door de winstverwachting ‘slecht’ te gaan met Toyota, maar qua verkoopaantallen blijkt niks minder waar. In het eerste kwartaal van zijn nieuwe boekjaar (1 april - 30 juni) steeg de omzet tot 7,6 biljoen yen, een stijging van bijna 4 procent op jaarbasis. Daarvoor was de verkoop van 2.303.495 auto’s voor nodig: een toename van 67.364 auto’s. 555.291 van die 2,3 miljoen auto’s belandde in thuisland Japan op de weg, wat een plus van 44.952 auto’s inhoudt. In de Verenigde Staten nam de verkoop met een kleine 2.600 terug naar een totaal van 743.576 stuks. In Europa liep de verkoop harder terug met 21.325 minder auto’s (273.964). De Aziatische markt in zijn geheel steeg ligt naar 398.240 auto’s. Het merk maakt niet bekend welke auto het populairste was, maar de nieuwe RAV4 doet naar alle waarschijnlijkheid goede zaken.

Toyota doet het beter dan de concurrenten uit eigen land. Nissan maakte eind vorige maand bekend dat bijna 98,5 procent van de winst was verdampt. Bij Mazda viel de operationele kwartaalwinst 79 procent lager uit, zo werd vrijdag bekend. De verkoop nam bij Mazda wel toe. Honda hield met een winstdaling van 16 procent de schade relatief beperkt.