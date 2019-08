Mazda’s verkoop in de lift

Wereldwijd wist Mazda in die periode ongeveer 353.000 klanten naar zich toe te trekken. In Europa werd de sterkste groei behaald. In ons continent verschenen 60.000 nieuwe Mazda’s op de weg, waarvan er bij veel exemplaren de typeaanduiding ‘3’ op de kont prijkte. De totale groei in Europa in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder bedraagt 2 procent. Duitsland heeft van de Europese markten de grootste met 17.000 auto’s (plus 6 procent). Ook in Groot-Brittannië boerde Mazda goed met 8.000 nieuw verkochte auto’s: een groei van 8 procent.

Op de overige markten noteerde Mazda stabiele cijfers. In thuisland Japan bedraagt de verkoop tot nu toe 39.000 eenheden, in Noord-Amerika ongeveer 100.000. Ook gingen 54.000 Chinezen in dezelfde periode met een nieuwe Mazda aan de haal. Al met al zijn de verkopen goed voor een wereldwijde omzet van 6,85 miljard euro met een nettowinst van 41,9 miljoen euro. Mazda ziet dan ook geen noodzaak om de eerder geschetste verwachtingen bij te schaven. Dat houdt in dat Mazda er nog steeds vanuit gaat dit boekjaar af te kunnen sluiten met 1.618.000 verkochte auto’s waarmee een winst van 634,9 miljoen euro mogelijk zou moeten zijn.