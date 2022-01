Toyota onthult twee nieuwe MPV's

Is de MPV dood? Welnee. Toyota trekt namelijk in een soepele beweging het doek van niet één, maar twee splinternieuwe MPV's. We maken digitaal kennis met de Noah en de Voxy, de een nog excentrieker dan de ander.

Wie in de markt is voor een nieuwe MPV, moet op de Europese markt goed zoeken. De MPV is de laatste jaren verdrongen door de SUV. Hoewel Citroën en Renault met de C4 SpaceTourer en Grand Scénic dapper volhouden en Volkswagen het met de Multivan aandurft het segment opnieuw te betreden, zijn er lang niet zoveel praktische balzalen als 10 jaar geleden. Met name in Azië is de MPV nog volop in leven. We schreven recentelijk meermaals over nieuwe MPV's zoals de Kia Carens en Toyota Rumion en ook vandaag maken we kennis met twee nieuwe ruimtereuzen. Ook die zijn afkomstig van Toyota. We maken kennis met de Toyota Noah en Voxy.

Toyota is niet vies van extravagant autodesign, zeker niet in het MPV-segment. Met de Alphard en Vellfire heeft het merk er twee opvallend gelijnde bijna 5 meter lange modellen in het aanbod waarvan zelfs Lexus een versie verkoopt. Een stapje onder de Alphard en Vellfire staan de Toyota Noah en Voxy die nu aan een compleet nieuwe vierde generatie zijn geholpen. Net als de Alphard en Vellfire twee verschillende varianten zijn van feitelijk dezelfde auto, zijn de Noah en Voxy ook twee smaken op basis van hetzelfde MPV-gerecht. In feite moet je de Noah zien als het basismodel en is de Voxy de agressiever gelijnde uitvoering daarvan. Van de vorige generatie Noah en Voxy leverde Toyota ook nog een weelderiger uitgedoste en luxueuzer aangeklede variant die Esquire heette. Die luxeversie komt bij de generatiewissel echter te vervallen.

Als je van excentriek houdt, maakt het weinig uit of je voor de Noah of Voxy gaat. Beide zijn namelijk bepaald niet subtiel vormgegeven. De Noah heeft in zijn front dat voor ruim twee derde uit bumper- en grille bestaat een gigantisch hekwerk met drie dikke zilverkleurige lamellen. Erboven zitten twee relatief bescheiden vormgegeven kijkers. De Voxy heeft plattere, geniepiger de wereld in turende led-darrijverlichting met eronder de daadwerkelijke koplampen. Ook hier beslaan de bumper en grille het leeuwendeel van het front, al is de voorkant door de grille met meerdere lamellen en aan weerszijden ervan geplaatste grote roosters compleet anders dan dat van de Noah. Ook verschillen de twee aan de achterkant van elkaar, al zijn de verschillen hier minder groot.

Leuk dat design, maar wat krijg je als je een Noah of Voxy bestelt? Beide MPV's zijn op een haar na 4,7 meter lang, hebben twee optioneel elektrisch bedienbare schuifdeuren en zijn verkrijgbaar als zeven- en als achtzitter. Het tweetal is daarnaast rijkelijk voorzien van talloze slimme bergruimten, waaronder een 104 liter metend opbergbak onder de bagageruimte. Toyota levert het tweetal met een uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen en zijn dankzij hun nieuwe GA-C-platform te krijgen met een 2.0 viercilinder benzinemotor en met een 1.8 Hybride aandrijflijn. Daarnaast kun je kiezen tussen voor- of vierwielaandrijving. De Noah heeft in Japan een vanafprijs van omgerekend €20.350 en kost in zijn duurste vorm net geen 30 mille. Voor de Voxy liggen de vraagprijzen tussen de €23.500 en €30.170.

Naar Nederland komen deze twee ruimtereuzen niet. Zou zo'n hybride Noah of Voxy iets voor de onze markt zijn? We zijn benieuwd naar jullie mening!