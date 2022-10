Toyota MR2 (1991) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Toyota MR2 kon met zijn poor man's Ferrari-imago sinds-ie in 1989 op de markt kwam altijd rekenen op de goedkeuring van jongelui. Het resultaat is dat vrijwel geen MR2 vrij bleef van grotere wielen en spoilers. Dit originele exemplaar is daardoor met recht een bijzondere spot.

De Toyota MR2 die AutoWeek-forumgebruiker HarmenA op de foto zette, kende in zijn 31-jarige leven zeven eigenaren. Het lijkt erop dat geen van hen toegaf aan de verleidingen van het grote assortiment aan aftermarket opsmuk die over de jaren voor het model op de markt kwam. De tweede generatie van de MR2, die in 1989 debuteerde, viel vaak wél ten prooi aan mensen met tuningplannen. Met zijn gladde neus met klapkoplampen, uitlaten aan weerszijden en luchtinlaten achter de portieren, scoorde de tweede generatie Toyota MR2 al snel na zijn marktintroductie de bijnaam poor man's Ferrari. En dat verhoogde natuurlijk het aanzien.

Niet dat het model daardoor een doorslaand succes werd. In de jaren '90 waren er wel meer al dan niet sportieve coupés op de markt. De MR2 kende dus de nodige concurrentie. Daarbij was de MR2 zeker niet de goedkoopste, vergde het onderhoud regelmatig extra werkplaatsuren vanwege de midscheepse plaatsing van de motor en was de auto ook niet bijzonder snel. Met een leeggewicht van bijna 1.200 kg was de tweede MR2 - SW20 geheten - flink zwaarder dan zijn voorganger.

Het extra gewicht was onder meer te danken aan meer luxe en een grotere motor. Het blok waarmee de MR2 in Nederland werd geleverd heeft een inhoud van 2 liter, waarmee het 156 pk produceerde. De MR2 was er vlot mee, maar ook niet meer dan dat. Let wel: we spreken hier over een auto die in 1989 op de markt kwam, en dat is al even geleden. Bij de tweede facelift in 1994 kreeg het blok een upgrade, waardoor het voortaan 175 pk leverde.

Populaire import

Naar verluidt verkocht Toyota in Nederland tussen 1989 en 1999 zo'n 500 exemplaren van de tweede generatie MR2. Zoals gezegd belandde een goed deel in de handen van tuners. De auto zag er namelijk niet alleen sportief uit, maar leende zich ook voor motorische aanpassingen. Sommigen legden een Toyota-V6 achter de voorstoelen, anderen schroefden het turbogeblazen blok dat in andere markten in de MR2 werd geleverd erin. Het valt te bezien of de auto daar ook werkelijk beter van ging rijden: standaard kon de pre-facelift MR2 al listig zijn, omdat de kont plotseling om kon komen. Toyota voerde daarom bij de facelift aanpassingen door die de auto iets vergevingsgezinder maakten, zoals bredere achterbanden en een andere wielgeometrie.

Het exemplaar op de foto's, een variant met T-top (dus met afneembare dakpanelen), wist zijn zeven eigenaren echter keurig te overleven. Voor ongeveer de helft van de origineel in Nederland geleverde MR2's van de tweede generatie geldt dat niet. Toch staan er ruim 600 op kenteken, want er werden er meer dan 300 geïmporteerd. Origineel of niet, liefhebbers kent het model immers wel.