Toyota komt met nieuwe middelgrote pick-up

In Nederland is de Toyota Hilux de enige en dus ook direct grootste pick-up van Toyota die je kunt kopen. In onder meer de Verenigde Staten heeft de Hilux nog twee grotere broers: de Tacoma en de Tundra. Die eerste wordt spoedig vernieuwd en Toyota warmt alvast op voor zijn komst.

De Toyota Tacoma is al sinds midden jaren negentig de grotere broer van de Hilux. Het huidige model stamt uit 2015 draait dus zo'n acht jaar mee. Eerdere generaties van de Tacoma hadden een carrière van zo'n tien jaar en dus is het nog maar de vraag of Toyota de Tacoma daadwerkelijk volledig vernieuwd en dus aan een nieuwe generatie helpt, of dat het merk het model slechts een zeer grondige facelift geeft. Hoewel de raam- en deurpartij van de Tacoma op eerder door AutoWeek opgedoken patentplaten overeenkomt met die van de huidige - en dat meestal wijst op een facelift - heeft de nieuwe Tacoma een ronde in polats van een vierkante tankklep. Dat klinkt als een triviaal verschil, maar een dergelijke wijziging zien we bij een facelift zelden tot nooit.

De Tacoma krijgt een hoekiger design dan het huidige model, compleet met anders gevormde koplampen met uitlopers, vierkante wielkasten en een recht front. De nieuwe Tacoma gaat meer lijken op zijn grotere broer, de Tundra. De nieuwe Toyota Tacoma lijkt dan ook de productieversie te worden van de elektrische pick-up die Toyota eind 2021 samen met een uitgebreide reeks andere studiemodellen liet zien. Of er ook een elektrische versie van de Tacoma komt, zal nog maar moeten blijken. Naar Europa komt de vernieuwde Tacoma overigens niet. In 2022 verkocht Toyota in de Verenigde Staten een kleine 240.000 Tacomas, dik tweemaal zoveel als van de Tundra (105.000 stuks).