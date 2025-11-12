Toyota investeert ruim 8,5 miljard euro in Verenigde Staten

Toyota heeft de afgelopen kleine 70 jaar al ruim 43 miljard euro geïnvesteerd in zijn activiteiten in de Verenigde Staten. Daar kan best nog wat bij, zo is de redenatie. Toyota pompt de komende vijf jaar namelijk nog eens ruim 8,5 miljard euro in zijn Amerikaanse afdeling.

Toyota heeft in de Verenigde Staten officieel een fonkelnieuwe batterijfabriek in gebruik genomen. De fabriek in North Carolina werd al jaren geleden aangekondigd en is nu daadwerkelijk actief. De voluit Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC) geheten productiefaciliteit is de eerste batterijfabriek van Toyota die niet in Japan staat. Tijdens de openingsceremonie deed Tetsuo Ogawa, voorzitter ven CEO van Toyota Motor North America, een interessante toezegging.

Ogawa kondigt aan dat Toyota de komende vijf jaar nog eens 10 miljard dollar extra - omgerekend 8,64 miljard euro - investeert in zijn Amerikaanse activiteiten. Waar dat geld precies voor gebruikt gaat worden, zegt het merk niet. Toyota is in de Verenigde Staten bepaald geen kleine speler. Het heeft er zo'n 50.000 werknemers in dienst en beheert er maar liefst 11 fabrieken. In de fabriek in North Carolina worden overigens niet alleen accu's voor elektrische auto's, maar ook voor hybride en plug-in hybrides geproduceerd. Uiteindelijk moet er jaarlijks voor 30 GWh aan accucapaciteit de fabriekspoorten verlaten.