Toyota introduceert nieuwe MPV

De relatie tussen Toyota en Suzuki wordt met het jaar inniger. Suzuki levert in Europa in de vorm van de Across en Swace eigen versies van de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid en Corolla TS en ver buiten Europa rijdt de Suzuki Baleno rond als Toyota Starlet en Glanza. Daarnaast heeft Toyota in India sinds kort een nieuwe Urban Cruiser in het aanbod, een auto die in feite niets meer is dan een Suzuki Vitara Brezza waar Toyota zijn eigen sausje overheen heeft uit mogen gieten. Vandaag gaat er een tweede model van Suzuki naar Toyota, in Zuid-Afrika brengt Toyota namelijk een nieuwe MPV op de markt die Rumion heet.

De Toyota Rumion is stiekem helemaal geen Toyota. In feite is de Toyota Rumion namelijk een Suzuki Ertiga, een relatief compacte MPV die in zijn huidige vorm in 2018 werd onthuld. De Ertiga is een MPV die Suzuki in landen als Brunei, India, Indonesië, Indonesië, Zuid-Afrika, Thailand en Vietnam levert en die in Zuid-Afrika nu dus ook als Toyota wordt verkocht. De Rumion is net als de Ertiga een zo'n net geen 4,4 meter lange MPV die ondanks die beperkte afmetingen dankzij een derde zitrij plek biedt aan maximaal zeven inzittenden. De Rumion is dus nog een maatje kleiner dan de in Indonesië door Astra Daihatsu Motor gebouwde 4 meter lange Daihatsu Sigra en Toyota Calya die in een vergelijkbaar segment opereren. In tegenstelling tot die twee MPV's staat de Rumion net als de Ertiga op het Heartect-platform dat we kennen van de Suzuki Swift. De wielbasis van de Toyota Rumion en Suzuki Ertiga is met 2,74 echter fors groter an die van de Swift (2,45 meter).

Toyota plakt een bij Toyota-fanaten wellicht bekende naam op zijn nieuwe compacte MPV, een Japanse afdeling van Toyota leverde in het thuisland namelijk ooit de op de Scion xB gebaseerde Toyota Corolla Rumion, maar het Rumion-deel van die naam is sinds 2015 niet meer in gebruik. De nieuwe Toyota Rumion heeft een 105 pk en 138 Nm sterke 1,5-liter viercilinder benzinemotor die te koppelen valt aan een handgeschakelde vijfbak en aan een viertraps automaat. De MPV biedt tot 550 liter bagageruimte en kost in Zuid-Afrika omgerekend €14.160.