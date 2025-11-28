Ga naar de inhoud
Toyota GR GT: nieuwe supercar is heftig sinterklaascadeau

Vol verwachting klopt ons hart

Toyota GR GT
Lars Krijgsman

Toyota komt eindelijk met een nieuwe supercar die je als nazaat van de machtige Lexus LFA kunt zien. De nieuwe en ongetwijfeld beresterke nieuwkomer heeft nu een naam en blijkt een waar sinterklaascadeau te zijn.

Medio oktober kondigde Toyota de nabije onthulling aan van een fonkelnieuwe supercar. Die nieuwe krachtpatser wordt een verre nazaat van de Lexus LFA en komt waarschijnlijk niet alleen als Toyota, maar ook als Lexus. Hoe die verdeling er precies uitziet, is nog onbekend. Wat we wel weten, is de modelnaam. De nieuwe supersporter heet GR GT. Dat wordt dus Toyota GR GT en/of Lexus GR GT.

De naam van de auto duikt op in een schimmige teaservideo die we vooralsnog alleen op het YouTube-kanaal van Lexus-fanaat Mike Forsythe vinden. De nieuwe superexoot beleeft op 5 december zijn publieksdebuut in Japan. Dat belooft een spannende sinterklaasdag te worden. Vol verwachting klopt ons hart.

3 Bekijk reacties
Supercars & Sportscars

