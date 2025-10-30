Nieuwe supercar van Lexus is een stapje dichterbij

Toyota werkt aan een nieuwe supercar en ook Lexus heeft een heftige krachtpatser in het vat zitten. Deze Lexus Sport Concept geeft beter dan ooit een beeld van wat je daarvan kunt verwachten. Is het wel, of geen EV?

Toyota gaf onlangs een glimp van een auto die de bloedlijn van de Toyota 2000 GT en Lexus LFA voort moet zetten. Het liet een stukje van de voorzijde van een fonkelnieuw en tot op heden onbekend model zien. Ook Lexus werkt aan een supercar. Dat weten we al jaren en in augustus liet het in de vorm van de Lexus Sport Concept een heftige voorbode van die nieuwe sportauto zien. Op de beursvloer van de Japan Mobility Show staat die showauto ook en ditmaal kunnen we er ook in kijken.

De Lexus Sport Concept trakteert zijn bestuurder op een waar cockpitgevoel. Het bijzonder ogende dashboard is vrij minimalistisch van opzet en bestaat vrijwel enkel uit een geheel dat om de bestuurder heen is gevormd. Achter het racey ogende en aan de bovenzijde opengeknipte stuurwiel zit een groot digitaal instrumentarium met aan weerszijden ervan kleinere, verticale schermen die er visueel mee samensmelten. Op de schermen is onder meer informatie over de bandentemperatuur en zelfs van rondetijden te zien. Het lijkt erop dat we links onderin het instrumentarium een percentage zien: 70 procent. Dat wijst op de aanwezigheid van een accupakket. Dat hoeft niet direct te betekenen dat deze Lexus volledig elektrisch is, want op het stuurwiel zien we ook een Overtake-knop. Het is mogelijk dat de supercar van Lexus na een druk op die knop een elektromotor aanspreekt voor meer vermogen. Het is echter ook goed mogelijk dat de Sport Concept wél een EV is. Eveneens opvallend: de bestuurder en bijrijder zijn van elkaar gescheiden door een brede middentunnel. Recht voor de bijrijder zien we enkel wat sfeerverlichting.

Technische specificaties deelt Lexus niet. Sterker nog, het zegt eigenlijk niets inhoudelijks over deze spectaculaire voorbode. Over het met enkele LFA-invloeden doorspekte uiterlijk van de Lexus Sport Concept schreven al eerder. Het lijkt erop dat de reeds genoemde supercar van Toyota een zustermodel van deze Lexus wordt.