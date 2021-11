Toyota geeft SUV Supra-neus

Toyota introduceert in China twee nieuwe SUV's die feitelijk één en dezelfde auto zijn. De interessantste van het stel is de Venza, die krijgt namelijk een best opvallende snuit aangemeten.

Net als merken als Honda en Volkswagen heeft Toyota in China meerdere joint-ventures die afzonderlijk van elkaar diverse dezelfde modellen verkopen, al verschillen ze vaak in naam in uiterlijk iets van elkaar. Zo verkoopt samenwerkingsverband GAC Auto de RAV4 er met een afwijkend front als Wildlander terwijl joint-venture FAW Auto het model gewoon RAV4 noemt. Bij GAC Toyota heet de C-HR weer simpelweg C-HR terwijl dat model in de showrooms van FAW Toyota weer Izoa heet. Toyota brengt in China nu ook de in Europa onbekende Harrier op de markt en ook die komt in twee smaken beschikbaar.

De Toyota Harrier is een SUV die in de Verenigde Staten Venza heet en die er het gat opvult tussen de RAV4 en de Highlander. Die Harrier komt nu ook naar China, en wordt door FAW Toyota als simpelweg Harrier verkocht terwijl de versie van GAC Toyota net als in de Amerikaanse versie Venza gaat heten. Het is die Venza die ten opzichte van de Harrier een opvallende snuit aangemeten krijgt en als sportiever model in de markt wordt gezet.

De Chinese Toyota Venza krijgt afwijkende koplampen die ondanks dat ze hun vorm delen met die van de Harrier een andere indeling hebben. Opvallender is de manier waarop Toyota het plastic deel tussen de grote onderste en overigens dichte onderste 'grille' en de motorkap opvult. De Venza heeft hier een kunststof deel waardoor er in het front van de SUV met een beetje fantasie wat Supra-gelijkenissen waar te nemen zijn. Ten opzichte van de Harrier heeft de Venza een andere onderste grille en een eigen achterbumper.

De technisch aan de RAV4 waarmee de SUV's ook hun wielbasis delen gerelateerde Harrier en Venza komen in China beschikbaar met een atmosferische 2.0 benzinemotor die 171 pk levert. Die voorwielaangedreven variant krijgt ook twee hybride broertjes met de bekende 2.5 Hybrid-aandrijflijn.