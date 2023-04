‘Toyota gaat in drie stappen naar winstgevende EV’s’

Toyota is het grootste automerk ter wereld, maar bepaald niet het eerste merk dat voluit met EV’s aan de slag ging. De Japanners hielden de boot lang af en verkopen hun eerste serieuze elektrische auto – de bZ4X – maar mondjesmaat. Gezien de enorme afzetmarkt voor Toyota buiten het EV-minnende westen is dat wellicht begrijpelijk, maar kijkend naar de toekomst is het ook een bedreiging.

De nieuwe opperbaas van het merk lijk dat goed door te hebben. Sato liet eerder al weten werk te gaan maken van meer, betere en aantrekkelijker EV’s en giet die plannen nu in een heus driestappenplan. Volgens Automotive News is de eerste stap daarvan al bezig, in de vorm van die bZ4X. Stap 2 volgt in 2026, als Toyota een geheel nieuw EV-platform lanceert én de fabriekscapaciteit wil hebben om wereldwijd 1,5 miljoen EV’s te bouwen.

Een nieuw besturingssysteem met de naam Arene moet tussen stap 2 en 3 ook een steeds grotere rol gaan spelen, totdat in 2030 in de derde stap alles samenkomt. Meer efficiëntie in de aandrijflijn van de auto’s zelf, maar ook in de technologie daaromheen én in de fabrieken moet er dan voor zorgen dat Toyota op uiterst efficiënte wijze tot 3,5 miljoen EV’s per jaar moet kunnen verkopen, tegen aantrekkelijke prijzen en met een gezonde winst.