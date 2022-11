Toyota FunCruiser (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De eerste generatie van de inmiddels wereldwijd gigantisch populaire Toyota RAV4 werd in Nederland geleverd als de FunCruiser. Daarvan staat er nu een in ons occasionaanbod die er wel heel goed uitziet: een buitenkansje.

De huidige Toyota RAV4 van de vijfde generatie kwam eind 2018 op de markt en doet het in Nederland - maar vooral ook wereldwijd - hartstikke goed. De auto profiteert niet alleen van de populariteit van het SUV-segment, maar wint met zijn zuinige hybride-aandrijflijn ook menig liefhebber van ratio voor zich. Dat zal de occasion waarvoor we vandaag een liefhebber zoeken niet gauw lukken. Vierwielaandrijving, een 'grote' motor en een relatief onpraktische carrosserievorm maken van de FunCruiser niet zozeer een makkelijk verdedigbare aankoop. Toch overtuigen we je er graag van dat het ook een verre van onverstandige is.

Goed: al te zuinig zal de Toyota FunCruiser door zijn 4×4 en 2-literblok niet zijn en of je er met vier personen en flink wat bagage redelijkerwijs een lange vakantierit mee kunt maken, durven we ook te betwijfelen. Anderzijds is de FunCruiser met 1.150 kg schoon aan de haak bepaald geen zwaargewicht en moet je door die vierwielaandrijving ook buiten de gebaande paden genoeg lol kunnen beleven. Bovendien levert die 2-liter-met-injectie wel mooi 129 pk, waardoor de Toyota maar iets meer dan 10 seconden nodig heeft om de 100 km/h aan te tikken.

Dat doet de toch alweer 28 jaar oude FunCruiser vast nog met veel plezier voor je, want de Toyota-motoren uit deze periode staan bekend als eindeloos betrouwbaar. Reken er maar op dat je als eigenaar van deze auto dan ook regelmatig kaartjes van handelaren onder je ruitenwisser krijgt die 'm met alle liefde voor je exporteren naar een Afrikaans land.

Dubbel kanteldak

Je zou overigens pas de tweede eigenaar van deze FunCruiser zijn, want alleen degene die de auto in 1994 - het eerste jaar dat de RAV4 op de markt was - bij een Nederlandse Toyota-dealer aanschafte, ging je voor. Die móét de auto wel in een garage hebben gestald, want hij ziet er nog uit om door een ringetje te halen - zowel van buiten als van binnen. De FunCruiser is door de aanbieder keurig gepoetst, heeft een lekker kleurtje en lijkt geheel vrij van beschadigingen. Aan de binnenzijde zien we alleen een ietwat vermoeide bestuurdersstoelwang, maar dat is 'm vergeven. Zelfs de wielmoeren en het hang- en sluitwerk van de deuren zijn nog vrij van vliegroest.

Je begrijpt: met oreren over deze FunCruiser kunnen we nog wel even doorgaan. Niet alleen door de staat waarin-ie verkeert, maar ook door de vele leuke details. Wat te denken van het dubbele kanteldak? En die speelgoedautoproporties? Afijn. De JL-ZZ-32 heeft 136.844 kilometer gelopen, hoeft pas eind volgend jaar weer voor de apk, staat te koop in Ingen (provincie Utrecht) en moet €5.950 opleveren. Een prima prijs voor een liefhebber, dunkt ons. Die kan dan gauw op zoek naar een setje originele vloermatten om 'm af te maken.