25 jaar geleden had Toyota ook al een elektrische SUV

Het heeft even geduurd eer Toyota met een zelf ontwikkelde EV die in grote aantallen geproduceerd wordt op de markt kwam, maar toch heeft de Toyota bZ4x een voorganger binnen het concern. De Toyota RAV4 EV was er al in 1997. Foto’s van de geheel elektrische Toyota RAV4 EV zouden eigenlijk verkrijgbaar moeten zijn als vrolijke ansichtkaarten uit het zonnige Californië, want de auto dankt zijn bestaan volledig aan de regelgeving in die ene Amerikaanse staat.

Overheden vragen, auto­fabrikanten draaien. Niet altijd natuurlijk, maar wel toen er in Californië regels van kracht werden die zeer rigoureus inhakten op de modelgamma’s die de merken ter plaatse moesten voeren. Voldeden ze daar niet, aan, dan wezen de autoriteiten vriendelijk doch resoluut naar het denkbeeldige gat van de deur. Wat moest er gebeuren? Aha, twee procent van de geleverde auto’s mocht helemaal niets meer uitstoten, zo luidde de eis eind jaren 90. Dat noopte tot de haastige ontwikkeling van elektrische modellen. Toyota koos voor een aangepaste RAV4, bij ons destijds bekend onder zijn artiestennaam FunCruiser.

RAV4 EV kwam 153 kilometer ver

De tweeliter benzinemotor ging eruit, evenals de achterwiel­aandrijving, omdat de RAV EV zijn loopbaan voortzette als voorwielaandrijver. Let wel, dit was nog in de tijd dat het bij EV’s nog allerminst draaide om stoute acceleratiecijfers; het was vooral zaak om met het beschikbare accumateriaal een beetje volwassen bereik bij elkaar te harken. De RAV EV kreeg een nikkel-metaalhydride-accu met een niet eens zo verkeerde capaciteit van 27,4 kWh. Daarmee had de auto volgens lokale meetmethoden een actieradius van 153 kilometer. Best acceptabel, en waarschijnlijk zelfs voor de meeste Amerikanen wel genoeg voor hun woon-werkverkeer.

Trage sprinter

De prestaties waren maar net voldoende, want het kostte de RAV4 met alle zeilen bij achttien nagelbijt-seconden om naar 60 mijl per uur (96 km/h) te zoeven. Natuurlijk laat je het in een EV wel uit je hoofd om steeds plankgas te gaan, waarmee gezegd wil zijn dat normaal meehobbelen met het verkeer best een uitdaging moet zijn geweest. Maar toch, enige consideratie is op zijn plek, al was het maar omdat we met de eerste in serie geproduceerde EV van Toyota van doen hebben. Denk daarbij niet al te groot, want er zouden slechts 2.600 stuks verschijnen; het merendeel werd geleased aan bedrijven en daarna op de occasionmarkt doorverkocht. Een beetje een moetje dus, deze RAV4 EV, die Toyota er heel lang niet van heeft kunnen overtuigen dat elektrisch beter was dan hybride. Maar nu is er de bZ4X, die bewijst dat alles op dat gebied alsnog helemaal open ligt.

In 2010 introduceerde Toyota opnieuw een RAV4 EV; de aandrijflijn was in opdracht van Toyota ontwikkeld door Tesla. Een lithium-ion-accu van 41,8 kWh gaf een bereik van 166 km. Van deze alleen in Californie geleverde elektrische SUV zijn er 2.489 verkocht.