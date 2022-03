Toyota Funcruiser (1995) - Liefhebber Gezocht

De compacte SUV is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid in autoland, maar aan het einde van de vorige eeuw was dit nog absoluut niet het geval. Toyota sprong als één van de eersten in die markt met de Funcruiser (RAV4). Dit exemplaar is op zoek naar een nieuw liefhebbend baasje.

Toyota stelde de RAV4 in 1989 aan het publiek voor op de Tokyo Motor Show. 'RAV' staat voor 'Recreational Active Vehicle' en het getal 4 voor de vierwielaandrijving. De conceptauto had dankzij zijn ronde koplampen en verticale spijlen als grille wat weg van het smoelwerk van een Jeep. Voor de productieversie van de eerste generatie RAV4 ging Toyota uiteindelijk wat conservatiever te werk, met een rechthoekige grille en dito koplampen. De RAV4 kwam in 1994 eerst als driedeurs op de markt. De vijfdeurs volgde een jaar later. In Nederland kreeg de eerste generatie RAV4 de naam Funcruiser, de vijfdeurs heette Funcruiser Wagon. Vanaf de tweede generatie heette de SUV in ons land wel gewoon RAV4.

Het idee van de Funcruiser was om de rijeigenschappen van een personenauto te combineren met het uiterlijk en de offroadcapaciteiten van een terreinauto. Voor wat betreft het uiterlijk is dat in elk geval gelukt. De Funcruiser staat hoog op zijn wielen en heeft kunststof bumpers rondom. Dit exemplaar beschikt als aanvulling daarop nog eens over een bullbar aan de voorkant en een reservewiel achterop. Door de zwarte C-stijlen en dakranden boven de zijruit en achterruit lijkt het haast alsof de Funcruiser een softtop heeft, maar die versie was er pas vanaf 1998. In plaats daarvan beschikt hij over twee kanteldakjes die je handmatig kunt openen.

Om de Funcruiser een beetje mee te kunnen laten komen in het verkeer, ligt er een 129 pk sterke 2.0-viercilinder onder de motorkap. Die krachtbron maakt dat de Funcruiser met een beetje doortrappen in 10,1 seconden op de 100 km/h zit en pas buiten adem raakt bij 170 km/h. Vandaag de dag zijn dat niet echt indrukwekkende getallen, maar in de jaren negentig was de Funcruiser zeker voor het type auto bovengemiddeld snel. Dankzij vierwielaandrijving met een vergrendelbare mechanische sper op het centrale differentieel en een verhoogde bodemvrijheid kom je vermoedelijk een aardig eind in het terrein, maar de Funcruiser is geen terreinauto pur sang. Dat zou de rijeigenschappen op asfalt namelijk niet ten goede komen.

Dit exemplaar staat te koop voor €3.995 en heeft 176.269 kilometer achter de kiezen. Dat maakt hem qua prijs en kilometerstand niet echt een koopje, maar deze Funcruiser staat er nog wel behoorlijk netjes bij. Hij is origineel in Nederland geleverd in 1995 en heeft sindsdien op papier vier particuliere eigenaren gehad. Het betreft een Funcruiser SR, dus dat betekent dat hij naast de twee zonnedakjes onder meer elektrisch bedienbare zijruiten, elektrisch verstelbare spiegels, regelbare dashboardverlichting, centrale deurvergrendeling en ABS heeft. Gun jij hem een nieuw thuis?

Liever zelf op zoek naar een liefhebbersauto of youngtimer? Blader dan eens door de klassiekerpagina's van de AutoWeek-occasionzoeker!