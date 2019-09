Toyota en Subaru bevestigen komst nieuwe GT86 en BRZ

Vanmorgen schreven we over een door Reuters de wereld ingezonden gerucht over Toyota en Subaru. Eerstgenoemde merk zou zijn belang in Subaru willen vergrote van 17 naar 20 procent. Dat is nu officieel door Toyota bevestigd, maar dat is niet het enige interessante nieuws.

De twee bedrijven gaan namelijk intensiever samenwerken. Toyota zegt - niet heel verrassend - de sterkte punten van beide merken te willen combineren. De merken gaan samen aan de slag met de ontwikkeling van vierwielaangedreven modellen die "[...] het ultieme AWD-gevoel" moeten bieden. Daarnaast wordt officieel bevestigd dat er een nieuwe generatie van de tweeling Toyota GT86 en Subaru BRZ aankomt.

Verder gaat Subaru de hybridetechniek die Toyota in huis heeft op meer modellen toepassen. De Crosstrek Hybrid is momenteel al een Subaru met hybride Toyota-techniek aan boord. De Crosstrek is in feite de Noord-Amerikaanse versie van de XV, maar de Noord-Amerikaanse Hybrid heeft een compleet andere aandrijflijn. Waar de Japanse XV Hybrid net als de Europese XV e-Boxer namelijk reguliere hybrides zijn, is de Amerikaanse Crosstrek Hybrid een plug-in hybrid. Verder gaan Subaru en Toyota verder met de ontwikkeling van autonome én connected-technologie. Wanneer we een nieuwe GT86 en BRZ kunnen verwachten, is nog niet bekend.

In juni van dit jaar werd overigens al aangekondigd dat Subaru en Toyota de handen ineen slaan voor de ontwikkeling van een platform dat door volledig elektrische auto's van beide merken gebruikt gaat worden.