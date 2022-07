Toyota Crown is nieuwe hybride modelfamilie

Na toplimousine Century is de Crown het hoogst in Toyota's pikorde gepositioneerde model. De Crown maakte zijn debuut in 1955 en werd in een ver verleden ook in ons land geleverd. De vijftiende generatie Crown die Toyota nu voornamelijk nog in thuisland Japan verkoopt is altijd een sedan, maar dat verandert met de introductie van de volledig nieuwe Crown. Toyota maakt van de Crown namelijk een complete modelfamilie!

De nieuwe Toyota Crown krijgt vier carrosserievarianten. De nieuwe Crown die als eerste in onder meer Japan en de Verenigde Staten - waar de Crown sinds de jaren zeventig al niet meer wordt geleverd - noemt Toyota de 'cross-over'. Die Crown Crossover is ook een sedan, maar dan wel een die hoog op zijn poten staat in de stijl van auto's als de Citroën C5 X, al is die laatste natuurlijk een liftback omdat de achterruit met de klep mee scharniert. Ook komt er een nieuwe Crown Sedan, maar daar blijft het niet bij. Naast de Crown Crossover en Crown Sedan komen namelijk de Crown Estate en Crown Sport te staan. Dat zijn meer SUV-achtigen waarbij de Estate een maatje groter is en een meer tradtionele SUV-vorm heeft dan de dynamischer gelijnde Crown Sport.

Zoals gezegd klinkt het nieuwe Crown-startschot met de Crown Crossover. Net als de rest van de Crown-familie staat de auto op het GA-K-platform van Toyota, een basis die ook onder auto's als de Camry, Avalon, RAV4 en Highlander zit. De Crown Crossover is zo'n 10 centimeter hoger dan de Camry,Geen E-TNGA-basis dus voor de Crown en dat wijst er natuurlijk op dat er geen volledig elektrische Crown komt. De Crown-familie wordt geleverd met twee hybride aandrijflijnen. Er komt een hybride aandrijflijn beschikbaar met een 2.4 viercilinder turbomotor, een zestraps automaat en een systeemvermogen van zo'n 340 pk. Deze versie heeft een elektromotor op de vooras en een kleine elektromotor op de achteras die het tot een vierwielaandrijver maakt. Ook is er een aandrijflijn met een atmosfersiche 2.5 viercilinder. Er zijn twee vierwielaandrijvingssystemen: E-Four AWD en E-Four Advanced AWD. Bij die laatste springt de achteras slechts bij als grip dreigt te verdwijnen. De laatste is voorbehouden aan de Crown met de 340 pk sterke aandrijflijn en is in staat tot 80 procent van het vermogen naar de achterwielen te sturen.

Het interieur van de vanbuiten opvallend vormgegeven Crowns oogt opvallend ingetogen. Met onder meer een standaard 12,3 inch groot aanraakscherm waarop nieuwe software draait oogt het er modern, maar opvallend rustig en vrij van tierelantijnen. Tegenwoordig best verfrissend. Toyota gaat prat op een rustige sfeer in het binnenste en belooft onder meer hoogwaardige geluidsisolatie.

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de nieuwe Toyota Crown-familie ook in Europa op de markt komt. Een gemiste kans?