In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Sinds 2019 is de Camry terug in Nederland als de grootste sedan van Toyota. Ver buiten de Nederlandse grenzen bestaan echter diverse nog grotere sedans. Denk aan de Avalon, Crown en Century . De Crown-lijn gaat terug tot diep in de jaren vijftig, maar zo lang hoeft onze tijdmachine dankzij AutoWeek-lezer Gerhard Nevenzel niet te draaien die onlangs deze Toyota Crown uit 1978 tegen het lijf liep. Gerhard, bedankt!

Voor wie eind jaren zeventig bij Toyota ging winkelen en de Starlet, Corolla en Carina te min vond en zelfs zijn neus ophaalde voor de Cressida, had Toyota ook in Nederland de Crown op de menukaart staan. De Toyota Crown op deze foto's is een exemplaar uit 1978 en is met zijn heerlijk bruine koetswerk typisch een kind van zijn tijd.

Auto's op respectabele leeftijd zoals deze 45 jaar oude Crown weten zich niet altijd meer even kranig te weren tegen roest, maar dit exemplaar staat er nog behoorlijk prima bij. Op wat bloemkooltjes rond de tankklep en her en der een spatje vliegroest na lijkt de carrosserie van deze rijdende tijdscapsule zelfs opvallend roestvrij. Zo roestvrij zelfs, dat we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de Crown al eens is behandeld. Of het moet een binnenslaper zijn geweest. Mocht de Crown al eens optisch zijn bijgewerkt, dan bejubelen we bij deze de eigenaar om zijn of haar inzet. Zeg nou zelf, wanneer zag jij er voor het laatst een?

Toyota leverde de Crown in 1978 onder meer als 2000 en als rijker uitgeruste 2000 Special, beide met een vrij bescheiden 2.0 viercilinder. Voor meer motorisch genot zorgde de Crown 2600. Inderdaad, met een 118 pk en 194 Nm krachtige 2.6 zes-in-lijn benzinemotor. De Crown 2600 was in Nederland onder meer leverbaar als De Luxe met handbak en automaat, maar ook als nóg luxueuzer uitgedoste Super Saloon. Waar de De Luxe ten opzichte van de Crown 2000 zaken als een radio, een middenconsole (en dus geen voorbank) en stuurbekrachtiging als extraatjes had, ging de Super Saloon daar met een stereoradio met cassettespeler, elektrisch bedienbare zijruiten en airco nog eens overheen. Voor deze Crown 2600 De Luxe was je in 1978 fl. 25.500 kwijt.

Elders in de wereld was de Crown er naast als sedan ook als vierdeurs hardtop - dus zonder B-stijl - als coupé én als stationwagon. De stationwagon was ook in Nederland beschikbaar en wel als 'Stationwagon' en als rianter uitgeruste Customwagon zonder starre as met bladveren achter. In tegenstelling tot de sedan waren de stationwagons er alleen met zescilinder. Enneh, reken maar dat je er een boel in kwijt kon. Met de achterbank plat was de laadruimte maar liefst 2,12 meter diep.

Een Crown stationwagon is tegenwoordig zo mogelijk nog zeldzamer dan deze vierdeurs en zou in deze rubriek dus helemaal de kroon spannen, maar ook deze Crown Sedan weet de weemoedige kriebels uitstekend op te wekken.