Nieuwe Toyota Crown krijgt brandstofcel

In Nederland levert Toyota al enkele decennia geen Crown meer, maar in thuisland Japan is de hij nooit weggeweest. Wel is de Crown tegenwoordig iets heel anders dan tot voor kort. De vijftiende en laatste reguliere Crown werd vorig jaar afgelost door een volledig nieuw model. Dat was geen traditionele sedan, maar een hoog op de poten geplaatste vierdeurs met een sterk aflopende daklijn en een beduidend speelser design dan zijn directe voorganger. De nieuwe Crown bestaat vooralsnog alleen nog in die vorm, maar Toyota maakt van Crown een modelfamilie met diverse carrosserievarianten waarvan er eentje een brandstofcel krijgt.

De Toyota Crown Crossover die Toyota nu al in Japan, China en in de Verenigde Staten verkoopt, krijgt tot en met 2024 gezelschap van drie nieuwe Crown-modellen. In 2023 brengt Toyota de Crown Sport en de Crown Sedan op de markt. Die eerste is een 4,71 meter lange en 1,56 meter hoge SUV-achtige. De Crown Sedan wordt een 5,03 meter lange en 1,47 meter lage sedan. De Crown Sport - de SUV-achtige dus - verschijnt met hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. Ook de Crown Sedan komt als hybride op de markt, maar een plug-in hybride variant gaat aan de neus van die vierdeurs voorbij. In plaats daarvan komt er een elektrische aandrijflijn met brandstofcel in het vooronder van de Sedan. Technische specificaties daarvan houden de Japanners nog even onder de pet.

Het blijft niet bij de Crown Crossover, Crown Sport en Crown Sedan. In 2024 komt de Estate de Crown-gelederen versterken. Dat 4,93 meter lange opgehoogde stationwagen komt net als de Crown Sport met een reguliere hybride aandrijflijn én met plug-in hybride hardware op de internationale automarkt. De Nederlandse zit daar vooralsnog niet tussen.