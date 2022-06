Toyota Corolla (E100) gepresenteerd - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

In 1991 stelde Toyota de nieuwe, zevende generatie van de Corolla voor aan de wereld. De E100-generatie van het Japanse succesnummer bereikte in 1992 Nederland en daar stonden we precies dertig jaar geleden uitgebreid bij stil. De toen nieuwe Corolla ging behoorlijk divers te werk.

De Toyota Corolla beleefde in ons land zijn hoogtijdagen in de tweede helft van de jaren 80. Het absolute topjaar was 1987, met bijna 15.000 verkochte exemplaren en de E90 wist het succes tot aan het einde behoorlijk vast te houden. In 1991 werden er nog 9.407 Corolla's verkocht. De nieuwe generatie had dus grote schoenen te vullen. Wat we in 1992 nog niet wisten, was dat de nieuwe Corolla op jaarbasis nooit de verkoopcijfers van zijn voorganger zou evenaren. Aan het brede keuzepalet lag het niet, want de E100 was een kleurrijk model.

Op één spread stelden we in AutoWeek 24 van 1992 direct bijna alle varianten van de Corolla E100 aan je voor. We openden groot met de stationwagon. Daarop zagen we direct het nieuwe neusje van zowel die ruimste Corolla als van de nieuwe Corolla hatchback. Dat was duidelijk een evolutie van het front van de E90, maar toch eigentijds. Met een zelfverzekerde 'blik' tuurde de Corolla de wereld in. Bij de stationwagon was natuurlijk vooral de achterkant interessant en daar zagen we een zee van ruimte als de klep openging. Toyota had het voor elkaar gekregen om de Corolla stationwagon vrijwel geen tildrempel en een behoorlijk vlakke en ruime laadvloer te geven. Dat maakte het een bijzonder praktisch alternatief voor zijn Europese concurrenten.

Bovenaan de tweede pagina schitterde de driedeurs hatchback. Hier weliswaar nog getoond als de voor Japan bestemde FX, maar het gaf al een goed beeld van wat ons te wachten stond. Bij de Corolla hatchback vielen ons vooral de vrij ronde vormen op: "De rechte achterkant is verleden tijd, waardoor de auto een stuk volwassener oogt. Hij sluit daarmee ook goed aan bij de grotere Toyota-modellen." Wat we toen nog niet wisten, zo blijkt uit de verdere omschrijving, was dat er ook een vijfdeurs versie van die hatchback-Corolla zou komen. Op dat moment dachten we nog dat de vijfdeurs liftback die rol altijd zou vervullen.

De liftback zou uiteindelijk echter naast de reguliere vijfdeurs hatchback bestaan. Een opvallend ding was die liftback zeker. Die verschilde namelijk op enkele punten duidelijk van zijn conventionelere broer. Zo kreeg hij andere koplampen en een grille die 'm behoorlijk op de Camry lieten lijken. De achterlichten, die in de kofferklep doorliepen, waren al helemaal eigenzinnig. "We herkennen bij het vijfdeurs model ook wel enige stijlkenmerken van de jongste Mazda 626 en Mitsubishi Galant (achterlichten), maar de neus doet gelukkig aan een eigen model denken, de Camry."

De grote afwezige in onze eerste blik op de nieuwe Corolla, was de sedan. Toyota zou namelijk ook nog met een vierdeurs komen die beduidend conventioneler oogde dan de vijfdeurs liftback. Zo was er al met al eigenlijk voor ieder wat wils. Op motorisch vlak was de keuze overzichtelijk: zo kon je kiezen uit een 1.3 benzinemotor of een 1.6, maar er was ook een 2,0-liter diesel. In het eerste volle verkoopjaar, 1993, verkocht Toyota in ons land 8.910 Corolla's. Dat zou ook direct het topjaar zijn voor de E100. Enkel de bijzonder opvallend vormgegeven opvolger wist dat nog te overtreffen, toen daar in 1998 net iets meer dan 9.000 van verkocht werden.