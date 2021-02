Toyota Camry sportief aangekleed

De Toyota Camry is wellicht niet de eerste auto waar je sportief aangeklede versies van verwacht. Maar als je toch in de markt bent voor een dynamisch uitgedoste Camry, dan bieden Toyota's Gazoo Racing en huistuner Modellista uitkomst.

De Camry is wellicht niet de eerste auto die in je opkomt als je denkt aan sportief aangeklede uitvoeringen, iets dat vooral te maken heeft met het gegeven dat Toyota's 4,88 meter lange sedan in Nederland alleen als 2.5 Hybrid is te krijgen. In de Verenigde Staten levert Toyota echter doodleuk een Camry met 300 pk en 362 Nm sterke 3.5 V6, een variant waar Toyota Racing Development (TRD) zelfs een uitbundige versie van heeft geprepareerd. Wie via de importkanalen de producten van Toyota's GR-afdeling (GR Parts) en Toyota's huistuner Modellista binnen weet te hengelen, kan ook de minder heftig gemotoriseerde versies van de gefacelifte Camry een sportiever uiterlijk geven.

Gazoo Racing heeft een reeks optische extraatjes voor de vernieuwde Camry ontwikkeld die Toyota's autosportafdeling heeft toegevoegd aan zijn GR Parts-catalogus. De Camry krijgt een opvallend zwart deel in de grille dat de bij de facelift van het model verdwenen 'snavel' enigszins terugbrengt. GR geeft de Camry onder meer een achterspoiler, een relatief heftige achterspoiler en voorziet de sedan rondom van extra skirts. Natuurlijk heeft GR Parts ook verschillende soorten lichtmetalen wielen en een uitlaatsysteem met vier eindpijpen op de menukaart staan. Uiteraard komt er in de winter alleen damp uit één exemplaar aan de linkerzijde.

Toyota-huistuner Modellista presenteert de vernieuwde Camry in twee smaken. De witte Bright Elegance-variant heeft slechts een aangepaste achterbumper, een nieuwe voorlip en een set dikkere sideskirts. De zwarte Smart Shine-uitvoering wordt rondom voorzien van een reeks zilverkleurige details. We komen onder meer in de grille, onder de portieren, op de achterspoiler en onder de achterlichten zilverkleurige strips tegen. Beide varianten zijn te voorzien van lichtmetalen wielen in de maten 16 (!) tot en met 19 inch.