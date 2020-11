Facelift voor Toyota Camry

Highlights

Nieuwe voorkant en iets gewijzigde achterkant

Nieuwe kleuren en vers lichtmetaal

Herzien interieur met losstaand display

Zelfde 218 pk sterke 2.5 Hybrid-aandrijflijn

In voorjaar 2021 op de markt

Eerder dit jaar voerde Toyota in de Verenigde Staten een facelift op de Camry door. Nu is ook de versie die in Europa wordt geleverd gewijzigd. In de Verenigde Staten is de XSE-uitvoering van de Camry optisch min of meer gelijk aan het uiterlijk waarmee de Camry Hybrid in Europa wordt geleverd. Die medio dit jaar in vernieuwde vorm gepresenteerde Amerikaanse variant gaf al weg hoe de herziene Camry Hybrid in Europa zou worden.

Wereldschokkend zijn de uiterlijke aanpassingen dan ook niet. De bovenste koelopening waarin het Toyota-logo is ondergeberacht, is iets anders van vorm. De uitloper onder het Toyota-embleem loopt minder diep de grote onderste grille in. De bovenkant van die grote koelopening loopt in het midden voortaan in een rechte horizontale lijn. Nieuw zijn de twee uitlopertjes aan de zijkanten van de grille. De grille zelf is in zowel zwart als donkergrijs uit te voeren. Ook aan de achterzijde voert Toyota kleine aanpassingen door. De achterlichten zijn nét even anders dan voorheen en ook de achterbumper is op detailniveau aangepast. Kleinere uiterlijke veranderingen zijn er in de vorm van nieuwe 17- en 18-inch lichtmetalen wielen. Daarnaast is de Camry Hybrid voortaan in een nieuwe kleur te krijgen: Deep Metal Grey.

Interieur

Dan het interieur, want ook dat is op de schop genomen. Nieuw voor de Camry Hybrid is het voortaan min of meer uit het dashboard stekende display van het infotainmentsysteem. Het afhankelijk van de gekozen versie 7- of 9-inch scherm is dus niet meer zoals zijn voorganger in de middenconsole geïntegreerd. Aan weerszijden van het scherm zit een reeks fysieke sneltoetsen, net als bij de displays in diverse andere modellen van Toyota. Het infotainmentsysteem zelf kan voortaan overweg met Apple CarPlay en Android Auto. Toyota stelt verder nieuwe stoelbekleding in beige of zwart leer én andere afwerkingsmaterialen voor het dashboard beschikbaar.

Aan de aandrijflijn verandert niets en dat betekent dat ook de gefacelifte Toyota Camry Hybrid een 2,5-liter viercilinder benzinemotor heeft die samen met de elektromotor een systeemvermogen van 218 pk levert. Wél sleutelt Toyota aan Toyota Safety Sense, het pakket passieve en actieve veiligheidssystemen. Zo is het Pre-Collision System uitgebreid met onder meer Emergency Steering Assist en Intersection Turn Assist. Ook nieuw: Intelligent Adaptieve Cruise Control. Dit systeem combineert de adaptieve cruisecontrol onder meer met de verkeersbordherkenning en een verbeterde versie van Lane Trace Assist.

De gewijzigde Toyota Camry komt in het voorjaar van 2021 op de markt. Nederlandse prijzen zijn er nog niet.