Toyota BZ4X zakt onder 50 mille

De Toyota bZ4X werd in het voorjaar van 2022 voorgesteld met een vanafprijs van €48.495, maar die prijs werd nog vóór de daadwerkelijke marktintroductie naar boven bijgesteld. Daarmee steeg de vanafprijs naar €50.995, maar dat gaat vanaf nu weer anders zijn. Toyota stelt de prijzen weer bij en biedt diezelfde Active-basisversie nu aan voor €48.995. Die prijs is volgens de Japanners trouwens wel tijdelijk, maar we vragen nog na wat dat precies betekent.

Het blijft niet bij een nieuwe prijs voor de instapversie van de bZ4X, die eerder al eens uitgebreid werd besproken. Andere uitvoeringen hebben ook nieuwe prijzen, terwijl Toyota ook aan de uitrusting sleutelt. De bZ4X Dynamic, het tweede uitrustingsniveau, is met €52.995 ook wat voordeliger dan voorheen. Volgens Toyota is deze uitvoering bovendien beter uitgerust, dankzij de komst van onder meer een 12,3-inch multimediascherm, een 360-graden-camera, stoelverwarming en een elektrische achterklep. De duurste Premium is er vanaf €56.995 en kost met vierwielaandrijving €59.995. Ter vergelijking: na de laatste grote prijsverandering was dat €61.995.

Naast het reguliere aanbod presenteert Toyota nu ook speciale Business-versies van de bZ4X. De Toyota bZ4X Business is gebaseerd op basisversie Active, maar heeft een fiscale waarde van €45.995. Dat drukt de bijtelling, dus dat is gunstig voor de zakelijke rijder. De Business Plus is het zakelijk equivalent van de Dynamic, maar kost voor de belastingdienst €49.995. Het verschil tussen de reguliere en de zakelijke uitvoeringen zit alleen in de instaplijsten. Zakelijke kopers betalen in de praktijk respectievelijk €47.090 en €51.090 voor de Business-versies, die na enig aandringen trouwens wellicht ook voor particulieren wel te scoren zijn.