Toyota breidt leveringsgamma Yaris uit met Business Plus

Toyota lanceert een nieuw uitrustingsniveau voor de Yaris. De Business Plus moet meer zakelijke rijders naar de showrooms trekken, maar is ook beschikbaar voor particulieren.

Naast de Yaris First of Launch Edition wordt de nieuwe Yaris ook in verschillende permanente uitvoeringen aangeboden. Neem bijvoorbeeld de Comfort of Active. Aan dit lijstje wordt nu de Business Pro toegevoegd.

Het ‘Touch 2’ multimediasysteem met Apple CarPlay en Android Auto en Toyota’s eigen Touch ’n Go navigatie zijn in deze uitvoering standaard. Ook automatische airco, adaptieve cruisecontrol, elektrisch bedienbare ramen voor en achter en led-verlichting rondom behoren tot de standaardvoorzieningen. De wielkasten worden standaard gevuld met 16-inch wielen.

De Business Plus is leverbaar met twee verschillende motoren. Naast de 121 pk 1.5 VVT-i benzinemotor is er ook de 1.5 Hybrid van 116 pk. De fiscale waarde (exclusief kosten rijklaar maken a € 830) is vastgesteld op € 19.865. Ook particulieren kunnen een Yaris in Business Plus-trim bestellen. Interesse in het leasen van een Yaris? Kijk dan eens in de AutoWeek Lease Vergelijker!