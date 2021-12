Nieuwe Mazda 2 Hybrid is een Toyota Yaris

De Mazda 2 krijgt volgend jaar gezelschap van de Mazda 2 Hybrid. Hoewel de toevoeging 'Hybrid' niet zo spannend lijkt, is het een compleet andere auto dan de Mazda 2 die we kennen. Mazda drukt namelijk plat gezegd zijn logo's op de Toyota Yaris.

Eind 2014 introduceerde Mazda de huidige 2, die dus inmiddels al aardig op leeftijd raakt. Daarom schuift Mazda volgend jaar een nieuwe 2 naar voren, maar nog niet dé nieuwe 2. We hebben het namelijk over de Mazda 2 Hybrid, die naast de reguliere 2 in de showroom komt te staan. De Mazda 2 Hybrid is in feite een Toyota Yaris Hybrid met enkele minimale uiterlijke wijzigingen.

De Mazda 2 Hybrid heeft dus ook de bekende aandrijflijn: een 1.5 driecilinder die met behulp van een elektromotor 116 pk systeemvermogen mobiliseert. Dat betekent dat je op een 0-100 km/h-acceleratie in 9,7 seconden en topsnelheid van 175 km/h mag rekenen. Mazda meldt een verwacht benzineverbruik van 3,8-4,0 l/100 km, afhankelijk van of je voor respectievelijk 16- of 15-inch wielen kiest.

Je mag wel goed speuren wil je te zijner tijd de Mazda 2 Hybrid van de Toyota Yaris Hybrid kunnen onderscheiden op de openbare weg. Uiteraard geven de Mazda-logo's het weg en ook de modelnaam achterop de auto, verder zijn de twee vrijwel identiek. Als er dan toch al een onderscheidend element is, is dat op de achterklep te vinden. Bij de Yaris zijn de achterlichten namelijk visueel met elkaar verbonden door een rode streep, bij de Mazda 2 Hybrid is dat niet het geval. Daar is het zwart dat de klok slaat. Ook in het interieur is het een bekend verhaal.

Vanzelfsprekend moet de toevoeging van de Mazda 2 Hybrid aan het aanbod bijdragen aan een lagere totale CO2-uitstoot van Mazda's modellengamma. Mazda heeft weliswaar de volledig elektrische MX-30, maar levert voor de rest vooral nog auto's met niet-geëlektrificeerde of slechts mild-hybride aandrijflijnen. De Mazda 2 is de eerste full-hybrid.

De nieuwe Mazda 2 Hybrid zal zij aan zij met de Toyota Yaris worden geproduceerd en komt zoals gezegd volgend jaar naar de showroom. In het voorjaar om precies te zijn. Prijzen worden in de aanloop naar de introductie bekendgemaakt. Leuk weetje: eerder vormde juist de Mazda 2 al eens de basis voor de Toyota Yaris. Dan hebben we het over de Toyota Yaris die op de Noord-Amerikaanse markt te vinden is. Dat is een aangepaste versie van de huidige Mazda 2 met Toyota-logo's erop. Overigens was de tweede generatie Yaris er ook als Daihatsu Charade.