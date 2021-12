Toyota Yaris GR Sport: meer dan uiterlijk vertoon

Toyota pakt in één klap uit met een hoop nieuws voor meerdere modellen. Bij de Yaris is onder meer de sportievere GR Sport-uitvoering nieuw. De compacte Japanner wordt lekker dik aangekleed, maar er gebeurt meer.

De huidige generatie van de Toyota Yaris mogen we gerust de meest speelse ooit noemen. Niet alleen oogt-ie van zichzelf al wat minder braaf dan voorheen, de heftige GR Yaris is ronduit spectaculair. Met een vanafprijs van dik €50.000 is dat echter ook een Yaris die voor de gemiddelde Yaris-koper niet zomaar weggelegd is. Deze Yaris GR Sport springt daarop in, want die brengt bescheidener sportiviteit naar de reguliere Yaris.

Kort door de bocht is de Toyota Yaris GR Sport een extra sportief aangeklede Yaris 1.5 Hybrid met ook enkele technische aanpassingen. Om te beginnen onderscheidt de Yaris GR Sport zich qua uiterlijk door de nieuwe kleur Dynamic Grey en zit onderaan de achterbumper een heuse diffuser. Hij staat verder op speciaal 18-inch lichtmetaal met rode accenten erin en is rondom voorzien van de nodige GR Sport-logo's.

In het interieur tref je die logo's ook op meerdere plaatsen, waaronder het met geperforeerd leer beklede stuurwiel, maar word je ook verwelkomd door sportievere zetels met rode stiksels. Om de Yaris GR Sport ook echt sportiever aan te laten voelen bij het rijden, heeft Toyota de ophanging aangescherpt. De schokbrekers en de vering zijn aangepast om de Yaris scherper te laten sturen en minder over te laten hellen in de bochten. Tenslotte zorgen verstevigingen van het chassis voor meer stijfheid en is de elektronische stuurbekrachtiging ingesteld op sportiever rijgedrag.

Wat de Toyota Yaris als GR Sport moet kosten, is nog niet bekend. De marktintroductie staat op de planning voor het tweede kwartaal van 2022.