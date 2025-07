Toyota boekt wereldwijd verkooprecord én groei in de VS

Terwijl het ene na het andere autoconcern waarschuwt voor flinke dompers vanwege de Amerikaanse importheffingen, lijkt er bij Toyota nog even geen vuiltje aan de lucht. Toyota Motor Corporation, waaronder ook Lexus valt, zag de verkopen in de VS gewoon vrolijk verder groeien. Toyota en Lexus verkochten er in het eerste halfjaar 1.236.739 auto's, 4,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Toyota heeft dat te maken met de sterke vraag naar zijn modellen in de VS en deden vooral de Camry en Sienna een aardige duit in het zakje.

Wereldwijd gezien gaat het Toyota ook voor de wind. Sterker zelfs: Toyota en Lexus verkochten samen niet eerder zoveel auto's in H1 als dit jaar. In totaal ging het om 5.159.282 auto's, 5,5 procent meer dan vorig jaar. In Europa werd eerder al een kleine groei gemeld, opnieuw goed voor een record. Daihatsu, waarvan de verkopen los worden becijferd, zag de verkopen met maar liefst 56,2 procent groeien naar 329.416 auto's. Die groei heeft wel grotendeels te maken met de enorme dip van vorig jaar, toen Daihatsu in opspraak raakte over de veiligheid van de auto's.