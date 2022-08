TotalEnergies: 'Oliegekoelde EV-accu veel efficiënter en lichter'

Het goed koelen van een EV-accu is essentieel voor het laden, de actieradius en levensduur. Volgens TotalEnergies is er in sommige gevallen wat dat betreft behoorlijk ruimte voor verbetering. De energiereus nam een plug-in hybride Volvo XC90, schroefde het accupakket eruit en zorgde voor een geheel nieuw koelsysteem. In plaats van de conventionele koeling, via de radiateur van de auto of de klimaatregeling in het interieur, wordt het accupakket kort gezegd 'ondergedompeld' in olie. Daarmee kan indien gewenst de warmte van de accu worden afgevoerd.

Heel uitgebreid gaat TotalEnergies niet in op de exacte constructie van het systeem, maar volgens het Franse bedrijf zijn de resultaten veelbelovend. Aanpassingen aan het accupakket zelf waren niet nodig en ook de grootte van het totaalpakket leverde geen problemen op. Het geheel kon zo worden teruggeplaatst in de Volvo. Het levert zelfs een gewichtsreductie op van 4 procent op het totale wagengewicht. Belangrijker is de winst op het gebied van efficiëntie. Het laadvermogen dat de accu met de standaardlader aankan, groeide vanwege de betere koeling van 3,7 kW naar 22 kW. TotalEnergies vertelt alleen niet of het invloed heeft op de elektrische actieradius van de XC90, wel dat het 5,6 procent goedkoper is om een accupakket met zo'n koelsysteem te plaatsen dan met het originele systeem.

Andere bevindingen en resultaten volgen ongetwijfeld op een later moment. TotalEnergies zegt de uitkomsten veelbelovend te vinden en ziet het als een potentiële gamechanger voor EV's. We zijn benieuwd.