Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Xpeng G9L
 
Nieuws

Xpeng G9L: voor als bijna 5 meter lange Xpeng G9 je te klein is

Tussen groot en grootst

Lars Krijgsman
0

Ben je om welke reden dan ook geïnteresseerd in de spullen van Xpeng, maar vind je de bijna vijf meter lange Xpeng G9 maar aan de kleine kant? Dan is hier de oplossing: de Xpeng G9L!

Met zijn wagenlengte van 4,9 meter en wielbasis van op 2 millimeter na drie meter is de Xpeng G9 naar Nederlandse begrippen een flinke MPV. Dat het nog groter kon, bewees Xpeng onlangs met de bijna 5,3 meter lange GX. Het gat tussen de G9 en die GX vullen de Chinezen op met een andere nieuwkomer. AutoWeek heeft daarvan  in de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie de eerste foto's en de eerste specificaties opgedoken. Dit is de Xpeng G9L.

De Xpeng G9L is niet slechts een 'L-versie' - dus langere variant - van de G9. Hij heeft een compleet eigen carrosserie en heeft wat techniek betreft meer gemeen de genoemde GX. De Xpeng G9L is 5,12 meter lang en heeft een afstand van 3,1 meter tussen de voor- en achteras. De Xpeng G9 is in Nederland altijd een EV, maar is onder meer in China ook als plug-in hybride (EREV) verkrijgbaar. De Xpeng G9L komt eveneens als EV en als PHEV.

De elektrische Xpeng G9L komt als 367 pk sterke achterwielaandrijver en als ruim 500 pk krachtige vierwielaandrijver. De EREV-versie komt ook als achterwielaandrijver en als voorwielaandrijver. Ongeacht de variant heeft die een 63,3-kWh accu in zijn bodem. Meer details zijn er voorlopig niet. Het is onwaarschijnlijk dat de Xpeng G9L naar Nederland komt. Is dat een gemis?

Plaats een reactie
Xpeng Elektrische Auto
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Xpeng G6 RWD 66 kWh Apple Carplay | Panoramadak | SoH 98% | WLTP 425 km

Xpeng G6

RWD 66 kWh Apple Carplay | Panoramadak | SoH 98% | WLTP 425 km

  • 2024
  • 39.400 km
  • Elektrisch
  • 190kW/258pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
XPENG center Rotterdam
€ 34.900
Xpeng G9 RWD Long Range 98 kWh PANORAMA DAK | MASSAGE STOELEN | SOFTCLOSE | 360 CAMERA | ELECT STOELEN MET MEMORY | HEAD-UP DISPLAY | STOEL VERWARMING | KOELING | NAVIGATIE |

Xpeng G9

RWD Long Range 98 kWh PANORAMA DAK | MASSAGE STOELEN | SOFTCLOSE | 360 CAMERA | ELECT STOELEN MET MEMORY | HEAD-UP DISPLAY | ELEKTRISCHE TREKHAAK | KOELING | NAVIGATIE |

  • 2024
  • 59.912 km
  • Elektrisch
  • 230kW/313pk

Automatisch

Online sinds 5 dagen
MC Auto Royal
€ 45.995
Xpeng G9 RWD Long Range 98 kWh Pano-dak Leder Stoelventilatie

Xpeng G9

RWD Long Range 98 kWh Pano-dak Leder Stoelventilatie

  • 2024
  • 52.303 km
  • Elektrisch
  • 230kW/313pk

Automatisch

Online sinds 1 week
Auto XL
€ 51.940
Xpeng G9 RWD Long Range 98 kWh SOH 96,2% | Premium Cognac int. | Trekhaak | Dynaudio Sound systeem

Xpeng G9

RWD Long Range 98 kWh SOH 96,2% | Premium Cognac int. | Trekhaak | Dynaudio Sound systeem

  • 2023
  • 71.700 km
  • Elektrisch
  • 230kW/313pk

Automatisch

Online sinds 1 week
ECAR
€ 49.950
Xpeng G6 RWD Long Range 80.8 kWh facelift Super snel laden, prachtige afwerking!

Xpeng G6

RWD Long Range 80.8 kWh facelift Super snel laden, prachtige afwerking!

  • 2026
  • 50 km
  • Elektrisch
  • 218kW/296pk

Automatisch

Online sinds 1 week
ECAR
€ 44.950
Xpeng G6 RWD 66 kWh 435km WLTP| Carplay| Stoelverwarming/koeling| Trekhaak

Xpeng G6

RWD 66 kWh 435km WLTP| Carplay| Stoelverwarming/koeling| Trekhaak

  • 2024
  • 29.796 km
  • Elektrisch
  • 190kW/258pk

Automatisch

Online sinds 1 week
XPENG center Utrecht
€ 34.950

PRIVATE LEASE Xpeng

INFO

Lees ook

Vergelijkende test
MG S6 Xpeng G6 dubbeltest Chinese merken

De Xpeng G6 leert van de MG S6 dat vooruitstrevend niet altijd beter is

Nieuws
Xpeng eVTOL Land Aircraft carrier

Massaproductie vliegende auto's niet ver weg meer, zegt Xpeng

Praktijkervaring
XPeng G6 Performance

Praktijkervaring Xpeng G6: reviewers roemen ruimte, ergonomie en ruitenwissers laten te wensen over

Xpeng P7+

Test Xpeng P7+: goed, maar toch missen we de reguliere P7

Nieuws
Zeekr 001 en Volvo C40

'Eerste exportoverschot Chinese auto-industrie op EU'

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.