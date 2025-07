Topontwerper Gilles Vidal die lang bij PSA achter de tekentafels zat en de laatste vijf jaar Renaults tekende, is in zekere zin teruggekeerd. Gilles Vidal wordt Head of Design bij Stellantis.

Vind jij de Renault Scenic en de Peugeot 3008 op elkaar lijken, en zie je ook overeenkomsten tussen bijvoorbeeld de Rafale en modellen van Peugeot? Dan hallucineer je zeker niet. De Renaults zijn namelijk tot stand gekomen onder leiding van Gilles Vidal, de ontwerper die tot medio 2020 Director of Design was bij Peugeot toen het nog deel was van Groupe PSA. Zijn Peugeot-handtekening is zichtbaar bij Renault, maar dat lijkt niet voor toekomstige Renaults te gaan gelden. Vidal is nu in zekere zin namelijk terug bij het bedrijf waar hij zo'n 25 jaar heeft gewerkt. De Franse ontwerper is door Stellantis - waar PSA samen met FCA in op is gegaan - aangesteld als Head of Design.

Gilles Vidal start per 1 oktober als Head of Design, maar is niet verantwoordelijk voor de designrichtingen van alle Stellantis-merken. Enkel die van de Europese, maar dat zijn er nogal wat. We noemen Peugeot, Citroën, DS, Lancia, Alfa Romeo, Abarth en Fiat. Gilles zal niet alleen de designstrategieën van personenauto's, maar ook van bedrijfswagens overzien. Gilles neemt bij Stellantis straks de plek in van Jean-Pierre Ploué. Hij verlaat Stellantis.